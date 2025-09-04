Augmenter la taille du texte
Le KACM retrouve l’élite avec de grandes ambitions pour raviver les gloires du passé

Mercredi 10 Septembre 2025

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), de retour dans l’élite du football national après avoir évolué en deuxième division, entame une nouvelle saison avec l’ambition de retrouver sa place parmi les grands.

Le club, surnommé "le Chevalier de la Palmeraie", associé depuis toujours à la passion et à l’esprit de compétition, est soutenu par des supporters fidèles et ambitionne de se montrer à la hauteur de leurs attentes et de réaliser de bons résultats dès la phase aller de la Botola Pro.

Pour y parvenir, la direction a veillé à préparer la phase post-promotion en renforçant l’effectif par des éléments capables de relever le défi et d’assurer un équilibre entre expérience et enthousiasme sur le terrain.

Une véritable atmosphère de défi règne au sein du club puisque les joueurs et le staff technique estiment que ce retour en première division marque le début d’une nouvelle ère, où l’on ne vise plus seulement le maintien, mais la reconquête d’une gloire à la hauteur de l’histoire du KACM.

A ce propos, l’entraîneur Rachid Taoussi a souligné que pérenniser le succès en première division exige un travail sérieux et intensif, notamment au niveau des recrutements, précisant que l’accent est mis sur des joueurs expérimentés, capables d’apporter une réelle valeur ajoutée en vue d'assurer une présence forte du club dans le championnat.

Selon lui, la préparation au nouveau championnat s’articule autour d’un programme structuré, intégrant les volets physique, technique et mental, afin d’aborder la compétition dans les meilleures conditions, insistant sur le développement du jeu offensif, la solidité défensive, ainsi que l’importance du mental d’équipe et de la discipline tactique.

Et d'ajouter que les jeunes talents qui ont eu l’opportunité de se distinguer la saison dernière continueront à progresser, appuyés par des renforts expérimentés qui apporteront de l’équilibre à l’équipe.

De son côté, le capitaine Mohamed Jemjami a rappelé que les exigences de la Botola Pro sont bien différentes de celles de la division inférieure, promettant que le club ferait tout pour démontrer qu’il ne revient pas comme simple figurant, mais bien comme un club historique avec une large base de supporters passionnés.

Il a également affirmé que l’objectif de la saison est de garantir un maintien serein, tout en proposant des prestations à la hauteur du nom du club.

Le rôle crucial des supporters, qualifiés de "joueur numéro 12", s’illustre à travers leur soutien sans faille, y compris durant les années passées hors de l’élite, un engagement considéré comme déterminant dans la trajectoire du club, a-t-il poursuivi.

Alors que la direction technique poursuit le renfort de l’effectif et que les joueurs affichent une ferme volonté de briller, c’est le terrain qui aura le dernier mot avec une qualité collective de jeu qui déterminera la capacité du Kawkab Marrakech à rivaliser avec les poids lourds du championnat.

Le KACM débutera sa saison avec un déplacement chez le Wydad Athletic Club (WAC), une rencontre durant laquelle les Marrakchis espèrent réaliser une entame idéale.

Fiche technique
- Nom de l’équipe : Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM)
- Date de fondation : 20 septembre 1947
- Couleur officielle : Rouge - Stade : Grand stade de Marrakech (environ 45.000 spectateurs)
 - Président : Idriss Hanifa
- Entraîneur : Rachid Taoussi
- Palmarès : Championnat national – Division 1 : 2 titres Championnat national – Division 2 : 2 titres Coupe du Trône : 6 titres Coupe de la CAF : 1 titre (1986)
- Principaux recrutements : Nader Laqmami, Younes Zghoudi, Khalid Boutaïb, Yaya Diassy (Sénégal) et Souleymane Sissé (Sénégal).
- Principaux départs : Mohamed Hamdi, Idriss El Abdi et Reda Bouguima.
 

