Victor Montagliani : Grâce à la vision de SM le Roi, le Maroc une puissance footballistique mondiale

Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mo hammed VI, le Maroc s’impose au jourd’hui en tant que puissance footballistique mondiale, a affirmé Victor Montagliani, président de la Confédération de football de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et vice-président de la FIFA.



"Le Maroc, c’est une histoire incroyable. La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le travail réalisé par la Fédération Royale marocaine de football ont positionné le Royaume parmi les grandes nations du football", a souligné M. Montagliani dans une interview accordée à la MAP.



Il a salué, à cet égard, la stratégie de déve loppement du football marocain, initiée sous l’impulsion de SM le Roi, et les exploits ré cents du football national, citant dans ce sens le sacre de l’équipe marocaine U20 en Coupe du Monde et l'exploit historique des Lions de l'Atlas lors du dernier Mondial au Qatar (demi-finales).



L’Académie Mohammed VI de football est au cœur du succès que vit actuellement le football marocain, a relevé le président de la CONCACAF, expliquant que cette struc ture joue un rôle majeur dans la promotion du football et représente un modèle à suivre pour de nombreux pays. "Je pense que le Maroc, aujourd'hui, n'est pas seulement le meilleur en Afrique, mais l'un des meilleurs au monde. Et je suis sûr que de nombreuses sélections souhaitent évi ter de croiser le fer avec le Maroc lors du Mondial 2026, car c'est une très bonne équipe", a-t-il dit.



Evoquant les préparatifs pour l’organisa tion de la Coupe du Monde 2026, M. Mon tagliani a assuré que les pays organisateurs, à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, sont "prêts" pour accueillir un Mondial qui promet d’être "le plus grand ja mais organisé".



Cette édition inédite de la compétition reine du football est la première à être orga nisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 sélections, qui dispu teront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique, a t-il rappelé. Les matchs de ce tournoi planétaire se ront disputés dans 16 stades: onze aux Etats Unis, trois au Mexique et deux au Canada.



Le match d'ouvert est programmé le 11 juin au stade Azteca de Mexico, alors que la finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Sta dium à New York/New Jersey.