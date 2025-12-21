Mise en place de bureaux judiciaires dans les stades

Des bureaux judiciaires ont été inaugurés ven dredi au sein des stades devant accueillir les matches de la Coupe d’Afrique des Nations, dans le cadre des préparatifs accompagnant l’organisation par le Royaume des manifestations sportives conti nentales.



L'ouverture des bureaux judiciaires dans les stades concernés, notamment le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un nouveau mécanisme institutionnel destiné à la gestion des affaires suscep tibles d’être soumises au Parquet en lien avec les in fractions pouvant survenir à l’occasion de rencontres sportives, indique un communiqué du ministère de la Justice.



Cette initiative vise à instaurer un mode mo derne et efficace de traitement des affaires au sein des espaces sportifs, en permettant aux représentants du ministère public, en coordination avec les services de sécurité et les autorités compétentes, d’intervenir immédiatement pour traiter toute situation éven tuelle. L’objectif est d’assurer la célérité des procédures, dans le plein respect des droits des personnes et des garanties d’un procès équitable, tout en préservant l’ordre et la sécurité à l’intérieur des stades et en allé geant la pression sur les juridictions.



Cité dans le communiqué, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné que cette démarche traduit la vo lonté de l’Etat de garantir une présence forte et res ponsable de la justice lors des grandes manifestations sportives. Leur mise en place dans les stades accueillant la Coupe d’Afrique reflète une vision claire d’un Maroc capable de concilier spectacle sportif de haut niveau et respect de la loi, a fait remarquer le minis tre.



"Nous voulons une justice proche du citoyen et rapide dans ses décisions, mais soucieuse de garantir les droits et les libertés", a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit d’une mesure réformatrice autant que d’un message de confiance adressé au public, érigeant les stades en espaces de loisirs, de sécurité et de respon sabilité.



Cette mesure réaffirme l'engagement du Royaume à mettre en place un modèle avancé de ges tion des affaires liées aux espaces sportifs, de nature à renforcer la confiance dans les institutions et à consacrer l'image du Maroc en tant que pays capable d'organiser de grandes manifestations dans le respect de la loi et des normes internationales, conclut le communiqué.