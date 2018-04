Le KACM n’est pas encore sorti de l’auberge

Le KACM s’est contenté d’un match nul, un partout, face au CAK au Grand stade de Marrakech, pour le compte de la 23e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1. Un nul au goût de la défaite pour les locaux qui devaient enregistrer un résultat positif, face à une équipe qui souffre en bas du tableau, pour fuir la zone des turbulences.

Un match lors duquel, en dehors des premières minutes de la première mi-temps, les poulains de Mariana étaient absents. Pire ils ont failli se faire dépasser par leur adversaire si Aissam Boudali avait réussi à marquer le penalty que l’arbitre Nordine Brahim a accordé au CAK à la 90e minute. Les Marrakchis ont ouvert le score à la demi heure de jeu par le biais d’Amimi, un avantage qu’ils n’ont pas su garder, puisque Brahim El Baz a égalisé pour les siens à la 65e minute.

Au terme de la partie, Kamal Zouaghi n’a pas caché sa déception suite aux points perdus, mais il s’est dit tout de même satisfait de la réaction de ses joueurs. Pour ce qui est de l’avenir de son équipe, il s’est montré confiant, soulignant qu’il n’y a aucune pression sur le groupe puisque la situation est pratiquement la même pour beaucoup d’autres équipes. Concernant le penalty raté, Zouaghi a dit que le mérite revient au gardien de but adverse.

De son côté, Jaâfar Aatifi a exprimé son mécontentement quant à la prestation de ses joueurs, surtout en seconde mi-temps. Et d’ajouter qu’un grand travail attend le groupe qui doit se montrer plus sérieux s’il veut espérer rester parmi les grands. Aatifi a reconnu que ce résultat de parité est en grande partie dû au jeune gardien Baayou qui confirme son bon niveau au fil des journées.