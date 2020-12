Le Japon insiste sur l'importance de garantir la libre circulation à El Guerguarat

Le Japon a souligné l'importance de garantir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone d'El Guerguarat et de voir les parties concernées faire preuve de retenue et de continuer leurs efforts en vue d'apaiser les tensions. Le Japon a également "réitéré le souhait de voir ce différend aboutir rapidement à une solution pacifique sur la base du dialogue entre les parties concernées", indique l'ambassade du Japon à Rabat dans une note verbale adressée au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Japon "apporte son soutien aux efforts déployés par les Nations unies, y compris dans le cadre des missions de la MINURSO", ajoute le document.