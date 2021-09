Le Hassania affiche de grandes ambitions

- Nom du club : Hassania Union Sport d'Agadir

- Date de création : 1946

- Couleurs du club : Rouge et blanc

- Stade : Grand stade d'Agadir (45.480 places)

- Président du club : Habib Sidinou

- Entraîneur du club : Réda Hakam

- Entraîneurs adjoints du club : Adil El Meskini et Hamou Mouhal

- Coach des gardiens de but: Yahya Zouhri

- Préparateur physique : Mohamed Zidine

- Chargé de la coordination avec les équipes junior et espoir : Ahmed El Fathi

- Analyste vidéo: Alaâ El Alami

Palmarès :

Botola : Champion lors des saisons 2001-02 et 2002-03

Coupe du Trône : Finaliste en 1962-63, 2005-06 et 2018-19

- Principales recrues : Ahmed Chentouf, Charaf Eddine Rhordmani, Abdessamad Niyani, Mohamed Cheikhi

- Principaux départs : Youssef El Fahli, Yassine Rami, Soufiane Bouftini, Jamal Chemakh, Abderrahmane Houasli et Mehdi Oubila.