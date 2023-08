Le HUSA rêve de renouer avec la gloire

Après une saison difficile, le Hassania d’Agadir (HUSA) espère entamer sous de bons auspices la saison 2023-24 de la Botola Pro D1 "Inwi ".



En effet, le club de football de Souss ayant réussi à éviter de justesse la relégation, se montre, plus que jamais, déterminé à renouer avec ses années de gloire quand il a été sacré champion du Maroc en 2002 et 2003.



Au cours de la saison 2022-23, la formation soussie a entamé une phase de restructuration interne en tenant, en février dernier, son Assemblée générale au cours de laquelle Amine Dor a été élu nouveau président, succédant ainsi à Habib Sidinou.



Le 9 mars 2023, Abdelhadi Sektioui est désigné en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première. Sekitioui a pris en charge le club gadiri, qui se trouvait dans une situation compliquée, suite aux mauvais résultats concédés, sous la conduite du Brésilien Marcos Paquetà.



Afin de surmonter la période critique que traversait le club de Souss et éviter ainsi une relégation à la 2e division, il a été procédé à la désignation de Sektioui, coach qui avait déjà dirigé le banc gadiri à quatre reprises (1994-2000), (2003-2005), (2014-2017) et (2021- 2022).



Lors de sa présentation, Sektioui avait affirmé que l’objectif principal est de maintenir le HUSA en première division et par la suite entamer une nouvelle saison avec un nouveau projet qui sera mis en place parle président du club.



A titre de préparation à la prochaine saison, le club s’est déplacé le 13 août à El Jadida pour y effectuer un stage de sept jours, avant de retourner à Agadir pour boucler ce programme de préparation.



Pour renforcer ses rangs, le HUSA, s’est attaché les services du milieu de terrain Mohamed Amine Katiba.