Le HUSA et l’IRT se séparent sur un nul : Le RAC pratiquement en D2

Le match à l'affiche de la 22è journée du Botola Maroc Telecom D1 opposant, dimanche à Agadir, l’Ittihad de Tanger, leader du classement, et son poursuivant immédiat, Hassania Agadir, s’est soldé par un match nul (1-1).

L’équipe locale a réussi à ouvrir le score à la 22ème minute par Karim Berkaoui avant que Mehdi Naghmi ne parvienne à arracher un point précieux pour les représentants du Détroit 12 minutes avant la fin de la rencontre.

Avec ce résultat, l’Ittihad de Tanger maintient son fauteuil de leader avec 41 points à deux unités de son rival du jour.

En bas du tableau, l'équipe de Rapid Oued Zem a arraché une victoire précieuse à domicile contre RAC de Casablanca (2-1). Les buts des locaux ont été réalisés par Abdoulaoui Diarra (36ème min) et Omar Tahloucht (77ème min) avant que Mohamed Ouattara ne réduise le score à la toute dernière minute.

Suite à cette victoire, Oued Zem, avec 24 points, prend la 13ème place, alors que le RAC de Casablanca ferme la marche avec 13 unités.

Le troisième match disputé dimanche a vu l'Olympique de Safi (OCS) prendre le meilleur à domicile (2-1) sur le Kawkab de Marrakech (KACM).

Lors de ce derby régional, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir les filets trembler avec un premier but signé Hamza Khaba (53è) sur penalty sifflé pour l’OCS, avant que son collègue Hamza Goudali ne double la mise à la 77è minutes, tandis que le KACM a réduit le score durant le temps additionnel (90+1è) grâce à la réalisation de Mohamed Lahlali.

Cette victoire a permis à l’OCS de se positionner à la 5è place au classement général du championnat avec 34 points, dépassant ainsi l’AS FAR qui s’est inclinée samedi à Tétouan, face au MAT (1-0). Quant au KACM, il reste au 12è rang avec 25 points.

Outre le match MAT-FAR, deux autres rencontres ont été disputées samedi : le DHJ a surclassé le CRA par 3 à 1 alors que le FUS a été accroché par l’OCK (0-0).

A rappeler que les matches devant opposer le CAK au Raja et le WAC à la RSB ont été reportés respectivement aux 24 et 25 avril prochain.