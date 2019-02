Le HUSA défait par l’ASFAR

L'AS FAR est allée chercher une troisième victoire consécutive sur la pelouse du Hassania d'Agadir, en s'imposant par 2 buts à 1, lundi soir en match comptant pour la 18ème journée du Botola Maroc Telecom Pro1 de football.

Zouhir Chaouch a ouvert le score pour les représentants de la capitale du Souss à la 11è minute de jeu. Sur leur lancée depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Carlos Alòs Ferrer, les Militaires ont égalisé à la 33è minute par Abdelmounaim Boutouil. Ibrahim El Bazghoudi, à la 82è minute, a marqué le but de la victoire.

Cette victoire permet à l'AS FAR de se hisser à la 6è place avec 24 points, aux côtés de la RSB et de l'OCS.

En revanche, le HUSA (26 pts) occupe la 3ème position, à une unité de l'IRT et à 10 du leader, le WAC.