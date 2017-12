Le HUSA carbure et le DHJ cartonne Samir Yaiche rejoint le lot des entraîneurs remerciés

Deux cartons pleins, ceux du HUSA et du DHJ, sont à mettre au compte de la dixième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, dont cinq matches ont été disputés jusqu’ici.

Cette manche, qui marque d’ailleurs la fin du premier tiers du championnat, a profité pleinement à l’équipe du Hassania d’Agadir qui a conforté sa place en haut du classement. Tombeur en déplacement du CAK sur le score sans appel de 5 à 1, le HUSA s’impose comme leader avec un total de 19 points sachant qu’il a disputé l’ensemble de ses matches au moment où certains poursuivants et prétendants aux avant-postes comptent encore des rencontres en moins.

La défaite du CAK, la quatrième depuis le début de l’exercice, a été fatale à Samir Yaïch, remercié et qui a rejoint le lot des entraîneurs congédiés, à commencer par Azzedine Aït Joudi, suivi de Badou Zaki, Abdelhak Benchikha et Rachid Taoussi.

A l’instar du HUSA, le DHJ n’a pas trop fait dans les détails, s’offrant l’infortuné OCK sur le large score de 4 à 1. Le club khouribgui qui n’est pas à ses premières misères a été sèchement battu lors de la précédente journée dans ses bases par le Wydad (5-1).

Une défaite qui complique davantage les choses pour l’Olympique de Khouribga qui peine à fuir le bas du tableau, contrairement au Difaâ, sacré et troisième bien parti pour jouer les premiers rôles cette saison.

Pour ce qui est des autres confrontations qui ont eu lieu, c’est l’issue de parité qui a prévalu. Ainsi, le CRA et l’OCS ont été accrochés à domicile respectivement par la RSB et l’ASFAR sur le score identique d’un but partout, tandis que le match ayant opposé le FUS à l’IRT s’est soldé sur un nul blanc.

Hier, deux rencontres devaient être disputées entre le MAT et le RAC, d’une part et le RCOZ et le KACM, d’autre part. A rappeler que cette journée a été tronquée du derby WAC-Raja reporté à une date ultérieure, sachant que le Wydad se trouve actuellement aux Emirats Arabes Unis où il prendra part, en tant que champion d’Afrique, aux phases finales du Mondial FIFA des clubs et sa première sortie, pourvu qu’il y en aura d’autres, est prévue samedi prochain contre l’équipe mexicaine de Pachuka.

Pour revenir au championnat, il y a lieu de souligner que le concours national sera ce mercredi à l’heure de la mise à jour avec la tenue des matches FUS-CRA , dont l’horaire sera arrêté en fonction du terrain désigné, et DHJ-RSB qui aura pour cadre le stade d’El Abdi à El Jadida à partir de 17 heures. Bien entendu, le championnat se poursuivra en fin de semaine avec la programmation de la 11ème journée amputée évidemment du match KACM-WAC. Le bal sera ouvert vendredi par OCK-MAT (18h00), au moment où IRT-RCOZ (15h00) et OCS-CAK (17h00) se dérouleront samedi. Pour les rencontres dominicales, le programme se décline comme suit : RAC-CRA (15h00), ASFAR-RSB (17h00), HUSA-FUS (19h00) et RCA-DHJ, choc dont l’heure et le lieu n’ont pas encore été fixés.