Le HCP rappelle l'accessibilité de ses enquêtes et études au public

Le Haut-commissariat au plan (HCP) rappelle à tous les utilisateurs de l’information sociale et économique que les enquêtes et études réalisées, ainsi que les métadonnées y afférentes (méthodologie, nomenclatures, code géographique) sont accessibles depuis son site web institutionnel (www.hcp.ma).

Dans un communiqué, le HCP précise qu'il procède depuis 2019 à la diffusion des micro-données des enquêtes et recensements réalisés dans le strict respect du caractère confidentiel des données individuelles.

C'est ainsi que le fichier des micro-données du recensement général de la population et de l’habitat 2014, présentant les caractéristiques démographiques, socioéconomiques, culturelles et environnementales relatives à un échantillon représentatif de 3.535.000 individus et de 798.000 ménages au niveau provincial, régional et national, a été publié en mai 2019.

Le HCP indique également avoir publié, en novembre 2019, les micro-données de la dernière enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages portant sur les dépenses annuelles selon les différents postes de consommation ainsi que les caractéristiques démographiques et socioéconomiques de la totalité de l’échantillon enquêté, rapporte la MAP.

D’autres publications de micro-données sont programmées au fur et à mesure que les travaux d’anonymisation sont achevés, notamment celles de la dernière enquête nationale sur le budget qui seront bientôt disponibles, poursuit la même source.

La diffusion de ces micro-données offre aux utilisateurs potentiels relevant du secteur de la recherche, des sciences appliquées, des politiques publiques, des opérateurs économiques et sociaux et de la société civile, l'opportunité de procéder aux multiples combinaisons des variables de nature à répondre à leurs besoins spécifiques. Ces micro-données permettent ainsi à tout utilisateur avisé d'analyser les relations inter-variables et de produire les indicateurs et les tableaux statistiques personnalisés aux niveaux national, régional et provincial.

Dans le but de faciliter la manipulation de ces micro-données, une documentation technique est également publiée comportant les questionnaires, les dictionnaires des variables, les concepts et définitions utilisés, la nomenclature nationale des diplômes, la nomenclature nationale des professions, la nomenclature marocaine des activités, la nomenclature des biens et services et le code géographique, explique le HCP, notant que ces fichiers sont disponibles au format SPSS, Stata et texte permettant leur utilisation dans n’importe quel système de traitement des données.

Rappelant sa responsabilité de la protection des personnes enquêtées de tous risques qu’elles soient identifiées, le HCP soumet ces micro-données à une opération systématique d'anonymisation dans le strict respect des dispositions du Décret Royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) relatif aux études statistiques, de la loi n°09-08 relative à "la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel" et des "principes fondamentaux de la statistique officielle" des Nations unies. A défaut de quoi, non seulement la légalité, mais également, la qualité et la crédibilité de la statistique nationale seraient remises en cause.

"Ceci étant, il est à rappeler que toute personne ayant, pour une raison ou une autre, des difficultés à utiliser, pour ses besoins, le contenu du site web du HCP est toujours bien reçue au guichet statistique (statguichet@hcp.ma, hcpcabinet@hcp.ma) et peut obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires et les explications pour leur usage scientifique", conclut le communiqué.