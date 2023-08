Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie interpelle le gouvernement au sujet de pastèques contenant des quantités excessives de pesticides

A la suite de la psychose occasionnée par la circulation à grande échelle à travers les médias et les réseaux sociaux d’informations faisant état de la commercialisation de pastèques contenant une quantité excessive de produits chimiques nocifs susceptibles d’affecter la santé des consommateurs, le Groupe socialiste – Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a interpellé la commission des secteurs productifs et économiques de l’Institution parlementaire l’appelant à tenir en l’objet une réunion en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et Forêts et du directeur de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) afin d’en définir les responsabilités… et l’attitude à tenir.



Le Groupe d’opposition ittihadie, dans une correspondance adressée au président de ladite commission, a indiqué qu’à la suite de l’avertissement lancé par certains pays européens concernant des chargements de pastèques exportés par notre pays s’avérant contenir des proportions excessives de Methonyl, produit chimique gravement nocif pour la santé, l’ONSSA a procédé à l’intensification de ses contrôles sur différents niveaux de suivi sanitaire de tous ces produits à travers les unités agricoles disséminées dans diverses régions du Royaume.



Ce déploiement, a ajouté le Groupe socialiste - Opposition ittihadie a été sanctionné par le retrait de permis d’exploitation de l’une de ces unités agricoles dont s’est avérée la responsabilité d’exportation de tels chargements vers l’un des pays européens, l’ONSSA ayant constaté qu’ils renfermaient des proportions excessives de pesticides.



Les parlementaires du parti des forces populaires ont souligné à cet égard que ces faits relatés par de multiples médias, sites d’information et réseaux sociaux ont engendré une certaine psychose dans les milieux populaires s’adonnant en cette saison estivale caniculaire à une consommation de quantités considérables dudit fruit. C’est, d’ailleurs, ce qui a poussé les autorités compétentes de la ville d’Agadir à en retirer de grosses quantités des rayons de l’une des grandes surfaces commerciales, ont-ils relevé.



C’est à cet effet et en tout état de cause mais aussi conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants que s’inscrit l’interpellation du Groupe socialiste – Opposition ittihadie quant aux conclusions des investigations circonstancielles menées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et aux mesures et dispositions préconisées par le gouvernement en matière de préservation de la sécurité sanitaire des citoyens.



Rachid Meftah