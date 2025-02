Le Groupe espagnol Soho Hotels mise sur le Maroc pour son développement international

La chaîne hôtelière espagnole Soho Boutique Hotels mise sur le Maroc comme destination clé pour son développement international, a affirmé le directeur général de sa filiale marocaine, Tarik Hantout.



Avec l’ouverture de deux nouveaux établissements chaque année au Maroc et un investissement annuel de 30 millions d’euros d'ici 2030, Soho Boutique Hotels ambitionne de renforcer sa présence dans le Royaume et de faire du Maroc un axe d'expansion stratégique majeur, a indiqué M. Hantout dans une déclaration à la MAP.



"Nous avons choisi le Maroc en raison de son potentiel touristique et culturel exceptionnel", a-t-il fait savoir, notant que cet engagement repose sur un financement combinant fonds propres et partenariats avec des groupes immobiliers et d’investissement.



Dans cette optique, le groupe espagnol prévoit l’ouverture de nouveaux établissements hôteliers qui reflètent la richesse et l’identité du patrimoine marocain, grâce à une collaboration étroite avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et le ministère du Tourisme, a-t-il soutenu.



Le groupe entend ainsi mettre en avant les innombrables atouts du Maroc et sa position de destination touristique de premier plan pour offrir une expérience de voyage unique et authentique aux visiteurs, a-t-il souligné.



M. Hantout a relevé que la formation des employés représente une priorité majeure pour le groupe afin de garantir la réussite de son expansion hôtelière au Maroc, notant qu’une académie supérieure de tourisme sera créée à cette fin en partenariat avec l’ONMT et des écoles spécialisées.



La chaîne hôtelière espagnole va consacrer un investissement annuel de 5 millions de dirhams à son programme de formation qui se déroulera au Maroc et en Espagne, a-t-il dit. Le but est de former environ 250 employés par an à intégrer dans les nouveaux établissements hôteliers qui seront ouverts au Maroc.



Le directeur général de la filiale marocaine de Soho Boutique Hotels a également précisé que le groupe espagnol prévoit l’ouverture d’un complexe de luxe à Tanger, tout en négociant de nouveaux projets à Casablanca, Rabat et Marrakech.



Réaffirmant l’engagement de la chaîne andalouse en faveur du tourisme durable, il a assuré que Soho Boutique Hotels compte appliquer au Maroc les normes écologiques qui lui ont valu six certifications environnementales en Espagne, et intégrer pleinement le respect de l’environnement dans son processus d’expansion.