Le Groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc salue les grandes avancées réalisées dans les provinces du Sud

Le Groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc à Genève a salué, vendredi à Rabat, la forte dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume et les grandes avancées réalisées dans cette région dans divers domaines.



Dans des déclarations à la presse à l'issue de leurs entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les membres du Groupe se sont félicités du développement économique majeur dans les provinces du Sud sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans ce sens, l’ambassadeur représentant permanent des Comores à Genève, Sultan Chouzour, a indiqué avoir eu "la grande chance de constater de visu les grandes avancées enregistrées en si peu de temps dans ces régions", réitérant le soutien du Groupe à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Il a, dans ce contexte, mis en avant l’engagement Royal en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des habitants des provinces du Sud, ainsi que la volonté affichée par le Maroc de s’ériger en trait d’union entre le Nord et le Sud.



De son côté, le représentant permanent auprès de l’Office des Nations unies, le Bahreïni Hasan Moosa Ghulam Shafaei, a rappelé qu’une délégation d'ambassadeurs accrédités auprès des Nations unies à Genève a effectué une visite dans les villes de Dakhla et Laâyoune, marquée par des rencontres avec les responsables locaux, les représentants de la société civile, les organisations des droits de l’Homme et les citoyens.



Cette visite a permis de constater de près non seulement l'ampleur des progrès réalisés dans les provinces du Sud, à la faveur des efforts consentis et des projets ambitieux de développement concrétisés sur le terrain, mais aussi la stabilité et la paix dont jouissent les habitants dans la région, a-t-il expliqué.



L’ambassadeur représentant permanent de la Gambie à Genève, Muhammadou M.O.Kah, a pour sa part affirmé que le progrès en cours dans les provinces du Sud témoigne de la clairvoyance de la Vision de SM le Roi Mohammed VI pour le développement de cette partie du territoire marocain.



"La région du Sud du Royaume n’est pas différente des autres régions du Maroc", a-t-il soutenu, faisant observer qu'il s’agit d’une région marquée par un développement significatif et jouissant d’une stabilité et d’une qualité de vie répondant aux aspirations des citoyens.



Les provinces sahariennes du Maroc se positionnent également comme une porte d'accès vers le continent africain, a-t-il fait remarquer, estimant que cette région est prédestinée à un avenir très prometteur.