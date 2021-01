Le Groupe d'amitié parlementaire HondurasMaroc réitère son soutien au plan d’ autonomie

Le groupe d'amitié parlementaire Honduras-Maroc a réitéré son soutien à la proposition marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud du Royaume, reconnue au niveau international comme étant une option "sérieuse", "réaliste" et "crédible".



Dans un communiqué publié mercredi à Tegucigalpa, le groupe a également salué les efforts du Royaume pour la promotion des politiques de développement au Sahara, soulignant l'intérêt que porte le Maroc aux questions se rapportant aux habitants des provinces du Sud. Rappelant le récent déplacement à Dakhla d'une délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'Etat en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, le groupe d'amitié a incité le gouvernement du Honduras à suivre la voie tracée par Washington concernant la dynamique de coopération avec le Maroc, "un pays ami".



«En tant que parlementaires, nous apprécions ouvertement cette opportunité de développer un cadre permettant de renforcer les relations avec le Maroc», ajoute le communiqué, estimant que l'objectif de ce groupe d'amitié consiste à collaborer à l'ouverture de consulats et d'ambassades entre les deux pays. Il s'agit d'un objectif sur lequel nous travaillons déjà avec l'Exécutif, en encourageant les canaux de communication avec les autorités du gouvernement hondurien en vue de promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre les peuples des deux pays, précise la même source. Le Groupe d'amitié HondurasMaroc a, par ailleurs, salué la reprise des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et Israël.