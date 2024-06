Le Groupe OCP réalise de solides performances au T1-2024

Le chiffre d'affaires (CA) du groupe OCP a atteint 19,58 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2024, contre 18,28 MMDH à la même période de l’année précédente, réalisant ainsi un autre trimestre de solides performances.



"Cette hausse s’explique principalement par des volumes d’exportation plus élevés, qui ont plus que compensé l’impact des prix inférieurs par rapport au premier trimestre 2023", explique le Groupe dans un communiqué.



La marge brute s’est, quant à elle, élevée à 12,705 MMDH, comparés aux 9,076 MMDH enregistrés l’année précédente, relève la même source.



Cette augmentation a été soutenue par des revenus plus élevés et une réduction des coûts des intrants, notamment pour l’ammoniac et le soufre, dont les prix ont significativement baissé par rapport aux niveaux de l’année précédente.



La marge brute a progressé à 65%, contre 50% pour la même période en 2023.

Concernant le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), il s’est établi à plus de 7,7 MMDH au T1-2024, contre 4,68 MMDH à fin mars 2023, reflétant l’efficacité des initiatives de réduction des coûts du Groupe et se traduisant par une solide marge EBITDA de 39%. S'agissant des dépenses d’investissement, ils ont atteint 9,3 MMDH au premier trimestre 2024, contre 5,64 MMDH à la même période en 2023.