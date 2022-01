Le Ghana toujours au rendez-vous

Le Ghana continue d'être présent pour la 23-ème fois à la Coupe d’Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, avec une liste de 30 Black Stars qui sera réduite à 28.



Les Black Stars avaient validé leur ticket de qualification à la CAN-2021 en obtenant un match nul (1-1) sur la pelouse de l’Afrique du Sud.



Pour la CAN-2021, le Ghana se lancera dans la compétition aux côtés du Maroc, du Gabon et des Comores dans le groupe C. Un groupe qu’on pourrait qualifier des plus costauds de cette messe sportive africaine.



En revanche, quel éclat auront les Black Stars dans le pays des Lions indomptables ? La question se pose avec acuité.



Cela fait 14 ans que les Etoiles noires sont omniprésentes dans le dernier carré de la CAN avec deux moments intenses, à savoir les deux finales de 2010 et 2015. Toutefois, leur image a pâli lors de la dernière édition en s’inclinant dès les 8ème de finale en Egypte.



L’équipe du Ghana fait face à un problème d’équilibre entre ses joueurs. Qualifié sans brio pour cette CAN camerounaise et pour les barrages du Mondial, le Ghana peine en effet à trouver le bon équilibre entre deux générations, l’ancienne celle des Wakaso, Partey et des frères Ayew, et la nouvelle, emmenée par les pépites Mohamed Kudus et Kamaldeen Sulemana.



Pour régler ce hic technique, le sélectionneur de l'épopée des Black Stars au Mondial 2010, le Serbe Milovan Rajevac a récemment été rappelé.



En novembre 2021, le technicien serbe avait fait une comparaison entre l’ancienne équipe du Ghana qu’il a dirigée et la nouvelle génération des Black Stars. En guise de réponse, il a déclaré : "Ce n’est pas facile de comparer, la dernière génération a certainement été très forte et a réussi mais, dans cette nouvelle génération, je peux voir beaucoup de talents, beaucoup de beaux talents pour l’avenir, donc les Ghanéens ne devraient pas s’inquiéter de l’avenir du football ghanéen".



Ainsi, le Ghana, une équipe au glorieux passé, toujours difficile à manœuvrer, serait bien placé dans ce groupe C de la CAN-2021, notamment avec la participation d’André Ayew. Le fils d’Abedi Pelé va disputer la septième CAN de sa carrière. Depuis 2008, l’attaquant ghanéen les a toutes disputées, sauf l’édition 2013 en raison d’une blessure.



Le sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac, avait dévoilé le 21 décembre la liste des 30 joueurs qui participeront au stage de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations.



Le technicien des Black Stars compte sur les têtes d'affiche de sa sélection pour aller au bout de cette CAN-2021. La liste comprend notamment Thomas Partey, André Ayew, Jordan Ayew, Daniel Amartey, Mubarak Wakaso ainsi que le Rennais Kamaldeen Sulemana.



Très en vue depuis le début de la saison avec Clermont, Salis Abdul Samed (21 ans) est sélectionné pour la première fois comme Khalid Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes) et les locaux Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics) et David Abagna (Real Tamale United).