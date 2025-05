Le Général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR, reçoit le Commandant de la mission de l'ONU dans les provinces du Sud du Royaume

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces Armées Royales (FAR) et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud du Royaume, le Général de Corps d’armée, Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu jeudi au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, le Général de division Fakhrul Ahsan, Commandant la Force de la mission onusienne dans les provinces du Sud, accompagné du Colonel Alexander Kask, chef d'Etat-Major de la Force de la mission onusienne.



Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de discuter des activités de la mission, indique un communiqué de l'Etat-Major des Forces Armées Royales.



Les deux responsables se sont félicités des niveaux exceptionnels de coopération atteints entre les deux parties en matière de coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, ajoute la même source.