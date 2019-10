Le Gallois Farr s’adjuge la première édition de Lalla Aïcha Challenge Tour de golf

Le Gallois Olivier Farr a remporté le titre de la 1re édition du "Lalla Aïcha Challenge Tour", placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui s'est déroulé du 3 au 6 octobre sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es Salam.

Double vainqueur du Challenge Tour, le Gallois a remporté le tournoi après avoir réalisé un total de 273 coups. Le golfeur de 31 ans, qui est passé de la 37è place à la 34 lors de ce tournoi, a rendu une carte de 63 coups au terme de la dernière journée, soit la meilleure performance des Challenges Tour, avec un total de 273 points (15 sous le par).

La deuxième position est revenue à l'Anglais Jack Senior qui a réalisé un total de 276, soit 12 coups sous le par (65,73,68,70), suivi du Danois Oliver Hundeboll qui a obtenu un total de 277 coups, soit 11 sous le par. Pour sa part, le Suèdois Joel Sjöholm s'est adjugé la quatrième position, ex aequo avec l'Ecossais Ewen Ferguson et le Danois Rasmus Hojgaard, totalisant 278 coups chacun, soit 10 coups sous le par.

Côté marocain, Othman Raouzi a terminé à la 50è place avec un total de 291 (70,74,72,75), soit 3 coups au-dessus du par. Dans une déclaration à la MAP, le golfeur amateur Othman Raouzi a exprimé ses regrets quant à ce résultat, qu'il a jugé "insatisfaisant", notant qu'il espérait figurer dans le Top 20, notamment après avoir dépassé le premier tour en surclassant des champions de la discipline.

Othman a affirmé avoir beaucoup appris de cette expérience après avoir croisé le fer avec des professionnels de haut niveau disposant d'une grande expérience.

Au terme des épreuves, Lalla Zoubida et Lalla Noufissa, filles de Feue la Princesse Lalla Aïcha, ont remis le trophée au vainqueur et les autres prix aux golfeurs ayant décroché la première et la deuxième places ainsi qu'au Marocain Othman Raouzi. La cérémonie de remise des prix a connu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami et de Moulay Slimane Alaoui, gouverneur attaché auprès de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et du vice-président du Comité national olympique marocain, Kamal Lahlou.

Dans une allocution à cette occasion, le président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf, Mustapha Zine, a indiqué que cette manifestation sportive, qui a été intégrée au calendrier golfique marocain après une absence de neuf années, a permis au Royaume de toucher tous les niveaux de compétition avec notamment le Trophée Hassan II pour la première division, le Challenge Tour pour la deuxième et enfin le circuit satellite avec les tournois Pro Golf Tour.