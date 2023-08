Le Galatasaray en négociations pour recruter Hakim Ziyech

Le vice-président du club turc de Galatasaray, Erden Timur, a annoncé, jeudi soir, que des négociations sont en cours pour recruter l'international marocain Hakim Ziyech.



"Nous sommes arrivés à une certaine étape concernant le transfert de Hakim Ziyech. Les négociations sont en cours et nous annoncerons les résultats une fois qu'elles seront terminées", a indiqué M. Timur dans une déclaration relayée par les médias locaux. Et d'affirmer qu'"il n'y a eu aucun problème avec la santé du joueur jusqu'à ce moment".



Mercredi, le site turc spécialisé dans l'actualité sportive "A Spor" avait rapporté que l'international marocain, star du club anglais de Chelsea, était tout proche de signer au Galatasaray. Grâce à son parcours lors du Mondial de Qatar 2022 et ses exploits remarquables, l'international marocain est devenu un joueur sollicité sur le marché des transferts.



La star des Lions de l'Atlas (30 ans) a rejoint Chelsea en provenance de l'Ajax pour 33 millions de livres sterling en 2020. Sa carrière avec les Blues a été marquée par des fluctuations, en raison des multiples changements à la tête de la direction technique du club londonien.



En janvier dernier, des problèmes techniques ont entravé le prêt de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain lors de la dernière journée du mercato d'hiver.