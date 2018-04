Le Français Tony Parker veut toujours porter les couleurs de San Antonio

Alors que son contrat arrive à échéance, le basketballeur français a exprimé mardi son souhait de poursuivre sa carrière dans les rangs des Spurs (San Antonio), son équipe depuis ses débuts NBA en 2001. Après l'élimination de son équipe au 1er tour des play-offs par Golden State (4-1), Parker a réitéré son envie de rester à San Antonio en attendant ce qui va se passer le 1er juillet où il sera libre de tout contrat. "C'est définitivement la saison la plus dure et la plus bizarre que j'ai vécue (en NBA), de loin", a fait savoir le Français à propos de la saison 2017-2018 sans ajouter plus de détails. Il a manqué le début de la saison après une rupture du tendon du quadriceps gauche en mai 2017, la blessure la plus grave de sa carrière. Parker a perdu son statut de titulaire mi-janvier après avoir repris la compétition en novembre. Il a terminé la saison avec des moyennes de 7,7 points en 19,5 minutes de jeu par match en deçà de celles réalisées depuis ses débuts NBA (15,8 pts, 31,1 min).

Il a pu marquer quatre points en 14 minutes de jeu lors du dernier match de la saison, perdu (99-91) à Oakland.