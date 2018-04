Le FUS relance le championnat

L’IRT vient de rater une occasion en or pour creuser l’écart sur ses poursuivants après avoir été battu par un FUS qui, apparemment, ne se lasse pas d’ajouter à son tableau de chasse de sacrés clients.

La 25ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, n’a pas profité au club tangérois qui a vu son élan victorieux stoppé à domicile par une formation rbatie qui a déjoué les pronostics (1-2).

L’IRT, faut le reconnaître, a joué à fond ses chances mais a buté sur un Fath aussi inspiré qu’appliqué qui a attendu les ultimes minutes de la rencontre pour sceller le sort de cette confrontation suite au doublé de Brahim El Bahraoui.

Deux buts qui ont eu l’effet de douche froide pour le public tangérois présent en masse qui, tout comme l’équipe, devra se dire que le chemin pour le titre est bien loin d’être un long fleuve tranquille. Il reste encore cinq journées à disputer avec des matches compliqués pour l’IRT qui se déplacera à trois reprises pour affronter le RCOZ (26è), le DHJ (28è) et le CRA (30è) et recevra le WAC (27è) et le MAT (29è).

A l’issue de cette manche, l’IRT demeure, bien entendu, leader avec un total de 47 points, soit six longueurs d’avance sur le Hassania qui devait affronter hier au stade El Abdi à El Jadida Chabab Atlas Khénifra, un mal barré par excellence du concours.

Et ce sont le Raja et le WAC qui doivent s’en mordre les doigts après s’être contentés de l’issue de parité (1-1) lors du 124ème derby disputé samedi dernier au Complexe Mohammed V à Casablanca. Le Raja et le WAC partagent la 6ème place avec 37 unités au compteur chacun, sachant que les Verts comptent deux rencontres en moins face au CAK et au RCOZ au moment où les Rouges ont un match en retard contre la RSB.

En bas du tableau, c’est le MAT qui est en droit de se targuer de sa parfaite opération, en alignant sa huitième victoire de la saison, aux dépens cette fois-ci du RAC (2-0) qui est pratiquement relégué en D2.

Avec un butin de 26 points, le Moghreb de Tétouan se rapproche du ventre mou du classement, zone où patauge le CRA défait par la RSB (1-0) au stade municipal de Berkane.

Pour sa part, l’OCK a été accroché par le DHJ (3-3), alors que l’AS FAR a cédé le pas devant l’OCS (3-4).

Il y a lieu de signaler en dernier lieu qu’outre le match HUSA-CRA devant avoir lieu hier, la confrontation KACM-RCOZ aura lieu ce mercredi au Grand stade de Marrakech.