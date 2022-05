Le FUS force le match nul à Khouribga

Moral au beau fixe, après leurs deux victoires successives sur le RCOZ et la RSB, les Khouribguis ont accueilli les R’batis du FUS, au complexe OCP,pour le compte de la 23ème journée de la Botola Pro Inwi. Bien que l’OCK ait l’avantage du terrain, sa mission était des plus difficiles face au FUS qui a l’habitude de surprendre ses adversaires chez eux. En effet, la rencontre, amplement disputée, s’est soldée par un nul, équitable pour les deux formations. L'Olympique Club de Khouribga, encouragé par un public des grands jours, se porte à l’attaque, accule son adversaire à la défense, se crée de nombreuses opportunités loupées par ses attaquants faute de concentration. La plupart du temps, la balle se joue au milieu du terrain. Les deux équipes ont opté pour le marquage individuel et la pression sur le porteur du ballon. Exerçant un pressing constant sur les visiteurs, les locaux, suite à une contre-attaque rapide, réussissent à tromper la vigilance du portier Benabid par le biais de Capello Seakanyeng à la 29’. La première mi-temps se termine par la victoire des Phosphatiers qui ont su gérer la partie jusqu’à ce que l’arbitre renvoie les vingt deux protagonistes aux vestiaires. En deuxième période, désireux de ne pas perdre pour la troisième fois consécutive, le coach Jamal Sellami procède à des changements qui vont porter leurs fruits à la 61’. Ainsi, El Mehdi Mohoub réussit à remettre les pendules à l’heure grâce à un superbe heading. Le reste de la rencontre est caractérisé par le ratage d’occasions franches de la part du Botswanais Orebonye, notamment son face à face avec le gardien Benabid. Suite à ce résultat, les protégés de l’entraîneur Ouarrad qui a d’ailleurs écopé d’un carton rouge occupent la cinquième place avec 31 points, tandis que les R’batis se hissent à la dixième place, avec 29 points à l’escarcelle.