Le Difaâ joue à Lubumbashi son va-tout en Ligue des champions

Place aujourd’hui à l’ultime acte de la phase de poules de la 22ème édition de la Ligue africaine des clubs champions. Pour les deux équipes marocaines engagées, les situations diffèrent avec un Wydad bien peinard en étant déjà qualifié, contrairement au Difaâ d’El Jadida qui aura fort à faire en croisant le fer avec les Congolais du Tout Puissant Mazembe.

A propos de cette rencontre comptant pour le groupe B et prévue à partir de 14 heures au fameux stade de Lubumbashi, le DHJ, qui avait ravivé ses chances de qualification suite à sa victoire lors de la précédente journée devant le Mouloudia d’Alger, doit gagner ou forcer le nul tout en espérant que dans l’autre confrontation 100% algérienne entre le MCA et l’Entente de Sétif, cette dernière ne s’impose pas. Un tel scénario fera les affaires des Jdidis qui seront assurés de terminer seconds de leur groupe derrière le TP Mazembe et de faire partie des huit équipes qui poursuivront leur campagne africaine.

La mission est bien loin d’être une simple sinécure pour le DHJ qui sera privé des services de Mohamed Ali Bamaamer et Ayoub Nanah suspendus. Des absences que le coach Abderrahim Taleb doit surmonter en mettant en place un schéma tactique susceptible de mener ses poulains à bon port. D’ailleurs, Taleb avait fait savoir qu’en dépit du peu de temps disponible et de la chaleur qui règne à Lubumbashi, l’équipe a peaufiné les réglages nécessaires et tout le groupe est prêt à réussir ce challenge.

Ce même état d’esprit est partagé par le président du club, Abdellatif Moktarid, qui a déclaré à la MAP que "joueurs, staff technique et dirigeants sont très motivés pour réaliser un résultat positif", à l’issue de ce match qui sera sifflé par un trio d’arbitrage des Seychelles conduit par Bernard Camille, secondé par Hensley Danny Petrousse et Gilbert Lista.

Comme précité, pour le WAC, tenant du titre, la virée du côté du stade municipal de Lomé en vue d’affronter l’AS Port du Togo (17h00) serait un parfait galop d’entraînement aux couleurs africaines. Lors de ce match de la sixième journée du groupe C, le Wydad, déjà qualifié en tant que leader, devrait avoir deux soucis : éviter les cartons et les blessures. L’entraîneur des Rouges, Abdelhadi Sektioui, aura l’occasion de faire tourner son effectif, sachant que la formation dépêchée à Lomé ne compte pas certains cadres de la trempe du gardien de but Kharoubi et des joueurs de champ Nahiri, Ounajem et Nousseir suspendus, en plus d’Ismaïl El Haddad blessé.

La CAF a désigné pour ce match des referees angolais avec Helder Martins Carvalho comme juge de centre, assisté par Jerson Emiliano Dos Santos et Wilson Valdmiro Ntyamba.