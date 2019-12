Le DHJ prend provisoirement les commandes de la Botola Pro

Le Difaâ d'El Jadida s'est imposé face à la Renaissance de Zemamra (1-2) et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1 de football, au terme d'un match comptant pour la 8è journée, disputé dimanche sur la pelouse du stade Ahmed Chokri à Zemamra.

Les visiteurs ont ouvert la marque sur un but du Congolais Jonathan Ifasso à la 37ème minute avant qu’Abdessamad El Mobaraky n'égalise pour le club de Zemamra.

A la 51ème minute de jeu, les hommes de Badou Zaki vont reprendre l'avantage suite à un but signé Youssef Aguerdoum qui offre aux siens les trois points de la victoire.

Suite à cette victoire, le Difaâ occupe provisoirement la tête du classement avec 14 points, tandis que la Renaissance de Zemamra est septième avec 8 points ex æquo avec l'Olympic Club de Safi.

Il convient de rappeler que l'AS FAR a dominé l'Ittihad de Tanger (4-1), au terme d'un match comptant pour cette 8è journée, disputé vendredi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Après une mi-temps très serrée entre les deux clubs, les hommes de Abderrahim Taleb ont réussi à renverser la vapeur en seconde période en inscrivant quatre buts grâce à Imad Errahouli (55è), Abdelilah Amimi (61è, penalty), Joseph Konadu Guede (66è) et Mohamed El Fakih (73è, penalty). A dix minutes de la fin, les hommes de Hicham Dmii ont réduit le score sur un but d'Ayoub Gaadaoui (79è).

Plus tôt dans la journée de vendredi, le Mouloudia d'Oujda s'est imposé face à l'Olympique Khouribga (1-4) sur la pelouse du Complexe sportif du phosphate.

Juste après cette rencontre, l’OCK s’est séparé avec son entraîneur, Rachid Taoussi.