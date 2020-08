Le Covid balade la Botola de report en report

Décidément, la Botola Pro se conjuguera jusqu’au bout au mode conditionnel. Personne n’est en mesure de dire avant le jour J si une journée se jouera dans son intégralité ou si elle sera amputée de quelques matches, comme ce fut le cas lors de cette 22ème manche tronquée de moitié.

Pas moins de quatre confrontations ont été ajournées à une date ultérieure après la désolante découverte de cas positifs au Covid-19 dans les rangs du Wydad et du Rapid Oued Zem qui se sont ajoutés à l’Ittihad de Tanger et au Raja de Béni Mellal, deux clubs qui ont déjà manqué la reprise du championnat.

Petite question qui mérite d’interpeller les personnes qui veillent sur le football national aussi bien au niveau de l’instance fédérale que celui de la Ligue professionnelle. : Devant la prolifération des contaminations dans les effectifs des clubs, doit-on se limiter au cas de force majeure ou à montrer du doigt un certain laxisme de certains dirigeants de clubs qui n’estiment pas important d’isoler leurs protégés une fois le test du Covid effectué et d’attendre les résultats avant de procéder au regroupement de l’équipe ?

Au vu du déroulement des faits et du non-respect à la lettre du guide sanitaire, l’on penche surtout vers le fâcheux scénario d’un report à l’autre, ce qui risque non seulement de perturber le championnat mais également de fausser carrément la donne. A moins que la FRMF et la LNFP ne tapent du poing sur la table et s’inspirent du modèle de l’UEFA, intransigeante, lorsqu’elle a fait savoir aux clubs engagés au Final 8 de la Ligue des champions et de la Ligue Europa que si l’une des équipes ne dispose pas de 13 joueurs pour disputer ses matches, elle perdra son match sur tapis vert. Seule une décision de la sorte poussera les dirigeants de nos clubs à changer de comportement au lieu de continuer sur cette voie du laisser-aller menant tout droit notre bon vieux championnat au pied du mur.

En attendant une reprise pour de bon, la 22ème journée s’est poursuivie, comme précité, avec la programmation vendredi et samedi, de quatre matches et le plus grand bénéficiaire de cet acte reste la Renaissance de Berkane qui s’est offert à la maison le MCO et le derby de l’Oriental sur la courte marque de 1 à 0, but de Hamza Regragui à la 50ème minute de jeu.

Une victoire qui permet aux Berkanis de conforter leur place en haut du tableau en étant troisièmes avec 36 points, soit deux longueurs d’avance sue leur adversaire du jour qui avait saisi la semaine dernière la commission d’arbitrage pour protester contre quelques décisions de referees, estimant qu’il a été lésé lors de ses sorties face au WAC et au CAYB.

Restant sur une défaite à domicile devant le Raja, le Hassania s’est rattrapé du côté de Tétouan, surclassant à dix, après l’expulsion d’Abdelhakim Bassine, le MAT par 2 à 1, grâce aux réalisations du buteur-maison Karim El Barkaoui (58è) et Mehdi Oublila (75è), au moment où l’unique but des locaux a été signé Mustapha El Yousfi à l’heure de jeu.

Enfin une victoire pour l’Olympique de Safi, grand spécialiste des matches nuls. Les Mesfiouis ont eu raison par 1 à 0 du CAYB, but d’Ayoub El Gaadaoui à la 48ème minute. Quant à la Renaissance de Zemamra, elle peut s’estimer heureuse d’avoir forcé l’issue de parité face au FUS au temps additionnel dans son propre fief. Menée au score dès la 54ème minute suite au but du Gambien Mohamed Badamosi, la RCAZ a dû attendre la 92ème minute pour remettre les pendules à l’heure par l’entremise d’Ayoub Rabah.