Le Conseil national des élèves réitère son engagement en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du Royaume

Les membres du Conseil national des élèves, en visite samedi au poste-frontière El Guerguarat, ont réitère leur engagement en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. Dans un communiqué lu à cette occasion, les membres du Conseil ont exprimé leur volonté d'assurer leur rôle en tant qu'ambassadeurs de plus de 8 millions d’élèves, en vue de porter leur voix à la communauté internationale, ajoutant que "le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc". Ils ont également exprimé leur soutien aux Forces armées Royales pour défendre la patrie, faisant part de leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité. Les membres du Conseil national des élèves ont aussi salué le rôle de toutes les parties prenantes pour garantir tous les droits des élèves, appelant la communauté internationale à accorder une attention particulière aux enfants qui courent le plus grand risque d'être enrôlés dans les conflits armés. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la deuxième session du Conseil national des élèves, avec en toile de fond la consolidation du sentiment d’appartenance des apprenants à leurs établissements et la mobilisation sociétale autour de l’école marocaine. Initiée par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous le thème "Le Sahara, un legs des ascendants que l’élève devra transmettre aux descendants", cette rencontre s’inscrit dans le sillage des efforts visant à consolider le rôle du Conseil des élèves en tant que mécanisme de renforcement de la démocratie participative au sein des établissements scolaires.