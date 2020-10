Le Conseil de sécurité tient des consultations sur la question du Sahara

Réunion de la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU



Le Qatar a réaffirmé, jeudi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, ainsi qu'à l’initiative d’autonomie comme base à toute solution réaliste à ce différend régional. "En ce qui concerne la question du Sahara marocain (…), le Qatar exprime son appui aux efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à aboutir à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus politique mené sous les auspices des Nations unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2494 d’octobre 2019, de manière à garantir la souveraineté du Royaume du Maroc" sur son territoire, a souligné devant la Commission, l’ambassadrice représentante permanente du Qatar à l’ONU, Alya Ahmed Bin Saif Al-Thani.



A cet égard, l’ambassadrice du Qatar a réaffirmé que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc constitue "une initiative constructive et la base à toute solution réaliste à cette question". Elle a également exprimé son souhait que la résolution qui sera adoptée par la 4ème Commission puisse contribuer aux efforts visant à appuyer le processus politique et aboutir à une solution définitive à ce différend "dans l’intérêt de toutes les parties, de la sécurité et la stabilité, et de la coopération constructive dans la région". Idem pour le Guatemala qui a réaffirmé, jeudi devant la 4ème Commission de l'Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, qui constitue "une base réaliste, crédible et sérieuse" pour le règlement de ce différend régional.



"Le Guatemala réitère son soutien aux efforts du Royaume du Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique, juste, durable, et mutuellement acceptable pour résoudre ce différend régional et considère que l'initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale", a souligné le représentant du Guatemala à cette réunion. Le diplomate guatémaltèque a ajouté que son pays exhorte les parties à continuer à faire preuve de volonté politique et à garantir un climat propice au dialogue et à la négociation, soulignant l’importance du règlement de la question du Sahara pour "la stabilité, la paix, la sécurité et l'intégration de la région du Maghreb". La Papouasie-Nouvelle Guinée a, elle aussi, exprimé, jeudi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à la marocanité du Sahara et à "la louable" initiative marocaine d’autonomie, qui "favorise le réalisme et le compris pour une solution durable" au différend régional autour du Sahara marocain.



Intervenant devant la Commission, l’ambassadeur représentant permanent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’ONU, Max Hufanen Rai, a mis en exergue les réalisations, les efforts et les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud. "Nous félicitons le Maroc pour la poursuite du renforcement du développement durable, de l’amélioration de la participation politique, de la promotion des droits de l’Homme, et de la lutte contre la Covid-19 au Sahara", a-t-il dit. Il a aussi exprimé le soutien de son pays au processus politique sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel, visant à parvenir à une solution politique, négociée, durable, et mutuellement acceptable au différend autour du Sahara marocain. "Nous encourageons le successeur de M. Köhler à construire sur cet élan important", a dit l’ambassadeur, tout en se réjouissant de la tenue des deux tables rondes de Genève "entre l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le «Polisario», et nous nous félicitons de l’accord entre ces parties pour tenir une troisième table ronde".



Par ailleurs, Max Hufanen Rai a attiré l’attention de la Commission sur la tenue à Laâyoune en février dernier du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique. "La déclaration de Laâyoune adoptée le 26 février 2020 lors du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique a réaffirmé les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale des Etats, et dans cet esprit a reconnu la région du Sahara comme faisant partie intégrante du Royaume du Maroc", a-t-il souligné.