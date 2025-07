Le Congrès péruvien réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan d’autonomie

Le président du Congrès de la République du Pérou, Eduardo Salhuana Cavides, a réaffirmé, lundi à Rabat, le soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan d’autonomie, présenté par le Maroc, comme unique solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.



Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, M. Salhuana Cavides s’est félicité de la qualité des relations de coopération entre le Pérou et le Maroc et des liens d’amitié historiques unissant les deux pays, soulignant que le Pérou et le Maroc partagent de nombreuses valeurs communes, telles que la démocratie, la défense des droits humains et des libertés, ainsi que l’attachement à la paix et à la stabilité, indique un communiqué de la Chambre.



Le président du Congrès de la République du Pérou a également fait part de la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience et du leadership marocains dans plusieurs domaines où le Royaume, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un modèle à suivre, note le communiqué.



De son côté, M. Talbi El Alami a exprimé ses remerciements pour la position positive du Congrès de la République du Pérou et son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi qu’au plan d’autonomie présenté par le Maroc en vue de résoudre ce différend artificiel autour du Sahara marocain.



A cette occasion, M. Talbi El Alami a passé en revue les grands chantiers de développement impulsés sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, mettant en avant les différents aspects du développement et du progrès que connaît le Royaume en général, notamment dans ses provinces du Sud.



Ont pris part à ces entretiens le président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Pérou, Mostafa Brahimi ainsi que les membres de la délégation parlementaire accompagnant le président du Congrès de la République du Pérou, en visite officielle au Royaume du Maroc, jusqu’au 6 juillet, à l’invitation du président de la Chambre des Représentants.



Outre le Président du Congrès de la République du Pérou, la délégation parlementaire péruvienne comprend la Première Vice-Présidente du Congrès, Carmen Patricia Juarez Gallegos, la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Auristela Ana Obando Morgan, la représentante du Groupe géopolitique d’Amérique latine et des Caraïbes auprès du Comité exécutif de l’Union interparlementaire, Maria Del Carmen Alva Prieto, ainsi que les membres du Congrès José Cueto Aservi, Rosangella Andrea Barbaran Reyes, et Karol Ivett Paredes Fonseca.