Le Congrès péruvien exhorte l'exécutif à soutenir l'Initiative marocaine d’autonomie

Le Congrès péruvien a exhorté, lundi, le ministère des Affaires étrangères du Pérou à exprimer « son soutien à l'Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara et à reconnaitre la viabilité et la crédibilité de cette proposition comme la seule base solide pour la résolution définitive de ce différend ».



Dans une motion adoptée à une écrasante majorité, le Congrès du Pérou demande également au ministère des Affaires étrangères de son pays "d’appeler au nom du Pérou, la communauté internationale à soutenir cette initiative, en promouvant le dialogue et la coopération comme outils essentiels pour résoudre définitivement ce conflit ».



Faisant remarquer que ce différend « a retardé le développement et l'intégration tant attendus des peuples de la région du Maghreb », la motion du Congrès péruvien exhorte enfin « les parties impliquées dans ce différend à reprendre, de bonne foi, le processus des tables rondes et à maintenir les canaux de négociation ouverts, sous les auspices des Nations Unies, dans un esprit de respect mutuel, de confiance et d’engagement, afin de progresser vers une solution politique durable et consensuelle ».



Dans les considérants de cette motion, présentée par les députés Maria Del Carmen Alva Prieto et Ernesto Bustamante Donayre, le Congrès péruvien rappelle que l’Initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara « a été considérée par la communauté internationale comme la seule base sérieuse et crédible pour une solution juste et durable à ce différend régional qui dure depuis des décennies".



Les congressistes péruviens estiment que l’initiative marocaine « promeut non seulement la stabilité dans la zone où elle sera mise en œuvre, mais vise aussi à garantir les droits et libertés de la population locale, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc ».



Ils rappellent que plus de 120 pays, dont l'Espagne, les États-Unis, la France, le Brésil et le Chili ont publiquement soutenu cette proposition, tout en reconnaissant sa contribution à la paix, au développement et au bien-être dans la région de l’Afrique du nord, un objectif partagé par toute la communauté internationale.



La motion souligne également que la dynamique internationale croissante en faveur de la marocanité du Sahara confirme l'irréversibilité d'une solution politique, juste et durable à ce différend artificiel, basée exclusivement sur le plan marocain d’autonomie, et dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Elle revient dans ce contexte sur la résolution 2756, adoptée le 30 octobre 2024 par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui fait référence à l'ensemble des acquis réalisés par le Maroc dans la question du Sahara et aux efforts déployés au fil des années pour trouver une solution définitive et pacifique à ce différend.



La motion rappelle enfin que « le Pérou, en tant que pays engagé dans le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des États (…), a le devoir de soutenir l'Initiative d'autonomie présentée par le Maroc ».