Le Comité exécutif de la CAF officialise le report du dernier carré de la C1 et la C2

Le report des demi-finales des compétions interclubs africaines de Ligue des champions et de Coupe de la Confédération ne fut qu’une question de temps.Comme « Libé »l’avait annoncé dans son édition du vendredi 4 septembre, tout portait à croire que l’on s’acheminerait vers un décalage des mois de septembre à octobre-novembre et qu’il fallait juste attendre l’officialisation des nouvelles dates une fois le comité exécutif de la CAF tenu. Et c’est ce qui s’est passé jeudi grâce à la technique de visioconférence.Enfin de compte, il a été procédé à la prise de nombreuses décisions concernant les concours et éliminatoires initiés par la Confédération africaine de football, et ce au titre des saisons sportives 2019-2020 qui peine à connaître son terme et 2020-2021 qui restera dépendante du développement de la situation épidémiologique dans le continent frappé, à l’instar des autres contrées, par le Covid-19.



Ainsi, s’il y a report des matches du dernier carré de la C1 et de laC2, c’est suite à la demande de la Fédération Royale marocaine de football qui avait saisi auparavant l’instance continentale qui a répondu, en toute logique, par l’affirmative «eu égard aux dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic aérien au Maroc et sur recommandation de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF», lit-on sur le site cafonline.com .





Pour ce qui est de la demi-finale de la Ligue des champions qui sera une affaire marocoégyptienne, le premier match (aller) aura lieu le 17 octobre au complexe sportif Mohammed V à Casablanca entre le Raja et le Zamalek, alors que le lendemain et au même stade le WAC sera à l’épreuve d’Al Ahly. En ce qui concerne les matches retours, ils se dérouleront la semaine d’après avec Zamalek-Raja, le 23 octobre et Al Ahly-WAC, le 24 dudit mois.



En ce qui concerne la finale prévue le 6 novembre, trois options se présentent : un ultime acte au Maroc au cas où les deux qualifiés seront le WAC et le Raja, en Egypte au cas où les finalistes seront AlAhly et leZamalek, ou sur terrain neutre si la finale est maroco-égyptienne.



S’agissant de la Coupe de la Confédération, dont les rencontres des demi-finales et de la finale se joueront au Maroc en un seul match, le comité exécutif de la CAF a entériné de nouvelles dates.



La première demi-finale cent pour cent marocaine ayant comme protagonistes la Renaissance de Berkane et le Hassania d’Agadir, est programmée le 19 octobre à l’Ensemble sportif MoulayAbdellah à Rabat, tandis que la seconde mettra aux prises, le 20 du mois précité au complexe Mohammed V à Casablanca, l’équipe égyptienne de Pyramids et son homlogue guinéenne de Horoya Conakry.



Quant à la finale où la présence d’un club marocain est assuré, elle est prévue au complexe Moulay Abdellah avec comme nouvelle date le 25 octobre prochain.



Ces reports pourraient être en faveur des quatre équipes marocaines engagées dans ce tableau avancé de la C1 et la C2. Si le contexte sanitaire s’améliore, elles seront mieux outillées pour bouclerl’exercice local et auront davantage de matches dans les jambes et de temps en vue de préparer dans les meilleures conditions leurs sorties continentales qui, hélas,se joueront à huis clos.



Sauf que de ces quatre représentants du football national,seul le Wydad semble être dans une posture délicate après avoir jugé bon de «se séparer à l’amiable » de son entraîneur, l’Espagnol Juan Carlos Garrido à quelques semaines du choc contre le National du Caire. Il s’agit du 3ème entraîneur remercié par les Rouges au cours de cette saison après le Serbe Zoran Manojlovic et le Français Sébasteien De Sabre,sans omettre l’enfant du club Abdelilah Saber qui n’a pu assurer l’intérimque pour une courte période.



Les commandes techniques du Wydad ont été confiées au manager général du club, l’Argentin Miguel Angel Gamondi, appelé à la rescousse alors qu’il était pressenti au poste à partir de la saison prochaine. Sauf qu’il ne pourra pas prendre place sur le banc de touche le jour des matches du fait que le règlement ne le lui permet pas après avoir coaché au début de l’exercice en cours le Hassania d’Agadir. Etil est fort probable que surla feuille de match, c’est le nomde l’éternel adjoint Moussa Ndaw qui sera inscrit.



Le comité dirigeant des Rouges, sous la présidence de Said Naciri, a résilié également le contrat du préparateur physique du club.



Mohamed Bouarab