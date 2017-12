Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, partenaire de l’Africa 2017 Forum qui se tient du 7 au 9 décembre à Sharm El Sheikh, placé sous le Haut patronage de Son Excellence Abdel Fattah El-Sissi Président de la République arabe d’Egypte, et en sa présence effective.

Ce Forum organisé par le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l’Agence régionale des investissements du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) réunit près de 2000 leaders économiques et politiques (chefs d’État et hommes d’affaires) en provenance de 45 pays du continent, dans le but d’échanger et collaborer sur le thème du commerce et des investissements africains.

Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement du continent sont attendus à cette manifestation, entre autres Son Excellence Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Président en exercice de l’Union africaine, Son Excellence Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigeria, Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda pour ne citer que ceux-là.

Ce Forum a pour vocation de renforcer l’engagement de l’Égypte à améliorer l’intégration économique et culturelle de l’Afrique et de stimuler les investissements dans l’une des régions du monde qui connaît une très forte croissance. Le Forum a pour objectif la promotion des investissements sur le continent, en particulier les investissements transfrontaliers.

L’Egypte présentera des projets de grande envergure, tels que la construction d’une nouvelle capitale à 45 km du Caire, et plusieurs projets de zones économiques spéciales et de zones industrielles le long du Canal de Suez.

Les jeunes entrepreneurs seront également à l’honneur, en leur dédiant une journée. Ils seront mis en relation avec des mentors, des business angels et des sociétés de capital-risque, pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser leurs projets d’avenir.

En outre, M. Mohamed El Kettani, président directeur général du Groupe Attijariwafa bank interviendra lors du panel «New World, New partners».