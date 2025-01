Le Championnat national féminin prend fin le 10 mai prochain

Le bureau directeur de la Ligue nationale du football féminin (LNFF) a annoncé que le Championnat professionnel prendra fin le 10 mai prochain, en perspective de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroulera au Maroc en juillet 2025.



Le bureau directeur de la LNFF a souligné, dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), avoir tenu une réunion, mercredi, pour examiner nombre de points, notamment les dates du Championnat professionnel D1 et D2, le Championnat national (U17), la Coupe du Trône, ainsi que les préparatifs pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue.



Ainsi, ajoute le communiqué, la finale du Championnat national professionnel D2 aura lieu le 14 mai 2025 entre les têtes des groupes du nord et du sud.

Par ailleurs, le bureau directeur a décidé d'interrompre le Championnat national (U17) tout au long du mois du Ramadan, notant que la finale se déroulera le 27 avril, poursuit la même source.



En outre, la présidente de la LNFF, Mme Khadija Illa, a appelé à entamer les préparatifs en vue de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue le 13 mars prochain, conclut le communiqué.