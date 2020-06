Le Chabab Rif Al Hoceima déterminé à se maintenir en deuxième division

L'équipe du Chabab Rif Al Hoceima (CRA) est déterminée à se maintenir en deuxième division du football national (D2), a indiqué le président du bureau dirigeant du CRA, Mustapha Dira.

Malgré les contraintes d'ordre matériel, l'expiration des contrats de six joueurs et le transfert de deux joueurs vers d'autres équipes, le CRA compte sur les huit matchs restants jusqu'à la fin de la Botola, soit un total de 24 points à prendre, et déploiera tous ses efforts afin de maintenir sa place en deuxième division nationale, a expliqué M. Dira dans un entretien avec la MAP.

Ainsi, l'ensemble des joueurs ont repris leurs entraînements à distance sous la supervision du staff technique et sont déterminés à redonner une nouvelle image à l'équipe en cas de reprise prochaine du championnat national, a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter que malgré la situation que connaît le Maroc dans le contexte de propagation du nouveau coronavirus, le bureau dirigeant a versé les salaires aux joueurs et au staff technique et a veillé à payer les arriérés aux différents partenaires du club.

Par ailleurs, le responsable s'est félicité du soutien apporté par les autorités provinciales au CRA et leurs efforts visant à réunir l'ensemble des conditions nécessaires en vue de satisfaire les fans et réaliser l'objectif du maintien en D2.

Dans ce sens, M. Dira a fait savoir que le gouverneur de la province d'Al Hoceima, Farid Chourak, a exprimé, lors d'une réunion tenue mercredi avec le président et des membres du bureau dirigeant du club, son soutien à l'équipe en vue de régler les problèmes liés aux subventions et a appelé à la conjugaison des efforts après la reprise du championnat national pour maintenir le club en deuxième division.

En outre, M. Dira a affirmé qu'aucun litige n'existe actuellement entre le club et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), étant donné que le CRA a payé les arriérés de l'ancien entraîneur de l'équipe, Hassan Regragui, et de neuf joueurs partis lors du mercato hivernal.

Selon le président du club, le problème qui existait entre la FIFA et le CRA depuis la saison 2016-2017, et en raison duquel le club s'est vu interdire tout recrutement, a été également résolu grâce à l'intervention des responsables de la FRMF, ce qui a permis de régler la situation de cinq nouvelles recrues qui vont renforcer les rangs de l'équipes lors des prochaines rencontres.

L'équipe reprendra ses entraînements dès qu'elle sera autorisée à le faire par les autorités compétentes, a-t-il affirmé, assurant que toutes les composantes du club sont déterminées à déployer les efforts nécessaires pour obtenir de bons résultats et se maintenir en deuxième division.