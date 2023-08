Le Chabab Mohammedia aspire à jouer les premiers rôles au championnat

Le Sporting Club Chabab Mohammedia (SCCM) ambitionne de jouer les premiers rôles au championnat, lors de la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 "Inwi".



Sous la houlette de l'entraîneur Rachid Rokki, le SCCM aspire à éviter les erreurs de la saison dernière ont failli lui coûter cher, en créant un groupe jeune, capable de concurrencer les autres équipes de la Botola.



Afin de réaliser cet objectif, le club de Mohammedia a œuvré à renforcer son effectif avec de nouveaux joueurs, tout en gardant ceux qui composaient l'ossature de l'équipe ayant assuré son maintien en D1 la saison dernière.



Dans ce cadre, le club s'est attaché les services de plusieurs joueurs lors du mercato estival, dont Omar Benjdia et Saad Lamti, anciens joueurs du Raja de Casablanca. Le SCCM a également recruté Jad Asouab et Ayoub El Kanbouchi (Youssoufia Berrechid), Hamza Widane (Rapide Oued Zem), ainsi que Amine Tighzioui, ancien joueur du Wydad de Casablanca.



Par ailleurs, d'autres joueurs ont quitté l'équipe, notamment Abdelhak El Assal, Oussam El Mellioui et Mohamd Mrabet qui ont rejoint la Renaissance de Berkane.



A l'instar des autres clubs nationaux, le Chabab Mohammedia a effectué un stage de préparation au cours duquel, il a disputé plusieurs matches amicaux pour peaufiner les derniers détails techniques et tactiques.



Pour son premier match de la Botola Pro D1 "Inwi", le Chabab Mohammedia sera opposé à l'AS FAR, mercredi prochain. La saison dernière, le SCCM a terminé à la 12ème place du championnat national avec 31 points engrangés en 8 victoires, 7 nuls et 15 défaites.