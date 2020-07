Le Cameroun n’a pas encore donné son accord officiel pour la tenue du dernier carré de la C1

Le Cameroun n’a pas encore donné son accord pour la tenue des rencontresdu dernier carré de la Ligue des champions, édition 2020. L’information relayée par le portail africatopsports.com indique que « la CAF attend la confirmation du Cameroun pays hôte de la finale sur sa disponibilité à accueillir les matchs des demi-finales pour aviser ».Si pour la finale, c’est chose acquise, avec un ultime acte qui aura pour cadre le stade flambant neuf de Douala construit en perspective du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Pour les demi-finales, l’heure est à l’expectative pour ne pas dire à la tergiversation.Il faut dire que cette situation ne concerne pas seulement le lieu mais aussi la date, puisque la CAF lors de son dernier Comité exécutif s’était contentée d’annoncer que les demi-finales auront lieu en septembre prochain, sans préciser le jour. D’après certaines sources, ce tour qui se jouera en matchs uniques, WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek, ne sera disputé qu’après le 13 septembre, c’est-à-dire après la fin du championnat du Maroc de football.Quant aux Egyptiens, ils veulent aussi leur petite faveur en proposant de faire jouer ces demi-finales du côté d’Abu Dhabi, ce qui ne tente aucunement ni la partie marocaine, ni certains dirigeants de l’instance continentale.Bref, c’est aux autorités camerounaises que revient la décision finale, mais il faudrait trancher au plus vite afin de permettre aux quatre protagonistes de préparer la logistique de cette virée dont le point d’arrivée pourrait être Douala ou une autre ville.A noter que la CAF vient de communiquer qu'en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, les clubs recouront aux prolongations et si le match nul reste de mise, il y aura les tirs au but pour partager les deux équipes.L'autre nouveauté concernant ces demi-finales de la C1 est l'opération des changements. Il sera permis aux clubs de procéder à cinq substitutions de joueurs. Si la Ligue des champions continue de poser des tracasseries, il n’en est aucunement le cas pour la Coupe de la Confédération qui, à l’instar de la C1, se déroulera elle aussi sous la forme d’un match unique. Bien entendu, c’est le Complexe Moulay Abdellah de Rabat qui abritera le tour des demi-finales avec deux belles affiches dont une cent pour cent marocaine entre le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane, alors que l’autre aura pour acteurs les Egyptiens de Pyramids et les Guinéens de Horoya Conakry.Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que la finale de la C2 se jouera aussi à Rabat. Pour ce qui est de la date, aucune précision de la CAF à ce propos n’a été donnée mais ça sera un jour de septembre ou au plus tard début octobre.