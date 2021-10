Le Cameroun et la CAF signent un accord pour accueillir la CAN 2022

Les autorités camerounaises de football et la Confédération africaine de football (CAF) ont signé, vendredi à Yaoundé, un accord-cadre qui autorise la nation centrafricaine à organiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN) l'année prochaine.



L'accord-cadre garantit les droits des hôtes du Cameroun et permet également au pays d'utiliser le manuel de travail de la CAF pour organiser cet événement sportif.



L'accord a été signé par le ministre camerounais des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, et le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Seidou Mbombo Njoya, au nom du Cameroun et par le vice-président de la CAF, Augustin Senghor, pour la CAF.



"C'est un honneur pour moi de signer cet accord. Le Cameroun va certainement accueillir une merveilleuse CAN", a déclaré M. Njoya après avoir signé l'accord.



"Le Cameroun est prêt, à bien des égards, à accueillir la CAN. Nous espérons qu'ils vont se hâter de terminer les travaux restants", a souligné, de son côté, M. Senghor.



La CAN aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.