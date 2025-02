Le Caire abrite la 10ème Conférence générale de l'Organisation de la femme arabe avec la participation du Maroc

L’Organisation de la femme arabe tiendra les 10 et 11 février courant au Caire sa 10e conférence générale sous le thème "Communication, autonomisation et protection des femmes et des filles contre la cyberviolence", avec la participation du Maroc.



Cette conférence mettra en lumière le phénomène de la cyberviolence ciblant les femmes et les filles dans la région arabe et ses répercussions négatives sur les situations sociales, économiques et politiques des femmes, notamment en ce qui concerne la limitation de leur rôle et de leur participation à la vie publique, a indiqué un communiqué de l’Organisation de la femme arabe.



La conférence examinera les moyens de contrer la cyberviolence afin de garantir un espace numérique sûr pour les femmes et les filles dans la région arabe, tout en sensibilisant aux multiples risques liés à ce phénomène de grande ampleur.



Rassemblant des responsables de haut niveau concernés par les questions de la femme ainsi que des experts issus de 13 pays arabes, cette manifestation abordera également toutes les formes de crimes commis à l’encontre des femmes et des filles à l’aide des technologies de l’information et discutera du développement des cadres législatifs pour réduire ce phénomène et ce, en s’inspirant des conventions et chartes internationales et régionales.



Elle tentera aussi de mettre en avant le rôle des entreprises du secteur privé et des plateformes numériques dans la création d’espaces numériques plus sécurisés pour les femmes et les filles.



En outre, l’événement vise à émettre des recommandations portant sur le développement des politiques, stratégies et mécanismes d’application des lois, dans le cadre des enseignements tirés des expériences pionnières arabes et internationales dans le domaine de la lutte contre la cyberviolence.