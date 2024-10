Le COC à l’heure de la 36ème édition du Med-Avenir

Les courts du COC abriteront cette semaine les péripéties de la 36ème édition du Med Avenir, tournoi ITF World Tennis Tour Juniors J 300 (Grade 1). Placé sous le Haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, le Med Avenir 2024 se veut comme le premier tournoi majeur organisé par le nouveau comité directeur du COC.



Lors de la présentation du programme du tournoi, un hommage a été rendu au regretté Belaïd Bouimid qui a tiré sa révérence il y a quelques jours suite à une longue maladie.



Pour ce qui est de la compétition, comme à l’accoutumée, les raquettes de demain seront de la partie en quête de points, ce qui devrait donner lieu à de belles empoignades sur les courts aussi bien dans le tableau masculin que celui féminin, sachant que les qualifs ont eu lieu en fin de semaine.



Ainsi chez les garçons, le standing de tête de série n°1 du tournoi reviendra cette année de droit au champion marocain Réda Bennani, 26ème au classement ITF. Au tableau final figure un autre joueur marocain Karim Bennani qui, lui, occupe le 67ème rang mondial juniors. La mission ne sera pas une mince affaire pour les deux représentants du tennis national au vu de la présence de joueurs bien classés, tels le Français Nathan Trouve (36e), le Suédois William Rejchtman (37e) et l’Italien Andrea De Marchi (38e).



Chez les filles, la 20ème joueuse mondiale, la Tchèque Alena Kovackova fera figure de n° 1 du tournoi et de favorite pour le titre. Le tableau final compte d’autres tenniswomen de haut rang comme la Lettone Laima Vladson, la Bulgare Yoana Konstantinova et l’Autrichienne Ekaternia Perelygina, classées respectivement 49e, 56e et 77e ITF.



T.R