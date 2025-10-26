Le CCM lance un appel à projets au profit des producteurs cinématographiques marocains

Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) a lancé un appel à projets au profit des producteurs cinématographiques marocains souhaitant intégrer le programme officiel de la prochaine édition de European Film Market (EFM), avec le Royaume comme invité d’honneur.



Ouvert du 25 octobre au 24 novembre 2025, cet appel à projets permettra de sélectionner des projets qui seront intégrés au programme officiel de cet événement et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé destiné à renforcer leur potentiel à l’international, indique un communiqué du CCM, notant que plusieurs réunions de professionnels seront programmées à cet égard.



Dans ce sens, le CCM accompagnera dix projets cinématographiques marocains qui seront "soigneusement sélectionnés, afin de leur offrir une visibilité stratégique auprès des professionnels internationaux du secteur, notamment les acteurs de la coproduction, de la distribution et du financement", souligne la même source.



A travers cette initiative, le CCM réaffirme son engagement à soutenir la création nationale et à promouvoir les talents marocains, en leur offrant une vitrine d’exception au cœur de l’industrie cinématographique mondiale.



Le choix du Maroc en tant qu’invité d’honneur de l'EFM, qui se tient en marge du Festival International du Film de Berlin en février 2026, vient saluer "la dynamique créative du cinéma marocain et son influence croissante sur la scène mondiale", relève le communiqué.

Pour plus d’informations sur les modalités de participation à l’appel à projets, le CCM met à la disposition des personnes intéressées le lien "https://www.ccm.ma/actualite-2228".