Le CAYB s’offre la RSB

La Renaissance de Berkane (RSB) s'est inclinée (1-0) dimanche en déplacement chez le Youssoufia de Berrechid (CAYB), en match comptant pour la 6è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. L’unique réalisation de cette rencontre, qui a connu l'expulsion de Larbi Naji (68è) du côté berkani et Hicham Taik (69è) côté CAYB, a été signée par Aziz Ennakhli à la 42è minute. Dans la journée, le Mouloudia Oujda a remporté ses premierstrois points de la saison en s'imposant (0-1) face au Chabab Mohammedia. L'Olympic Safi et le Maghreb Fès ont fait match nul (1-1). Les Fassis ont ouvert le score par Alaeddine Ajaray (9è), avant que les Safiots n'égalisent grâce à Salaheddine Benichou (16è). Quant au match entre le SCCM et le MCO, l'unique but de la rencontre a été marqué par Alaeddine Bouchna dès la 4è minute de jeu. Pour ce qui est des matches disputés samedi, le DHJ a pu signersa première victoire de la saison aux dépens de la RCAZ (1-0), au moment où le RCOZ s’est imposé sur ce même score en déplacement sur l’IRT. Quant au Hassania d’Agadir, il a été accroché dansses bases par le Moghreb de Tétouan (1-1). Il y a lieu de rappeler qu’en raison de leur participation aux compétitions africaines, le Wydad de Casablanca recevra ce soir à 19h30 au Complexe sportif Mohammed V à Casablana, le FUS de Rabat pour le compte de la même journée (6ème), tandis que le Raja de Casablanca se déplacera mercredi à Rabat pour affronter l'AS FAR.