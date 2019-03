Le CAYB accule l’OCK au partage des points

Pour le compte de la 22ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, l’Olympique Club de Khouribga a reçu au Complexe OCP, mercredi après-midi à 16h00, devant des gradins archicombles, le Youssoufia de Berchid.

L’équipe hrizie a acculé l’Olympique au match nul un partout.

Avant le début de la rencontre, on a observé une minute de silence à la mémoire de l’arbitre Dahou, décédé récemment.

Dès l’entame du match, les Phosphatiers se lancent à l’attaque en portant le danger à maintes reprises au camp des visiteurs, sans, toutefois concrétiser les occasions offertes.

A la 11’, Hachadi se présente face à face avec le portier Chadli, mais sa frappe sèche rebondit sur la transversale et tombe juste devant Koumiya qui envoie la balle dans le décor. Cinq minutes après, El Haki, balle au pied, s’infiltre dans la surface de réparation, au lieu de loger le cuir dans les filets, hésite et manque l’immanquable. Le Youssoufia se cantonne dans la défense et procède par des contres timides et sans danger pour El Houassli. Hajhouj bien servi par Mouaatani, en position idéale, mais son tir est contré par Chadli (20’). Deux minutes après, le même joueur Hajhouj est fauché en pleine surface de réparation par El Wakili. Sans hésitation, l’arbitre algérien Lahlou Ben Brahim désigne le point du penalty. A la transformation, le buteur maison de l’équipe, neuf buts au championnat marocain, Hachadi se présente, mine de rien et d’un formidable pied gauche bat Chadli. Pressentant le danger, le coach Seddiki procède par un changement qui va apporter ses fruits un peu plus tard ; ainsi, Naciri relève El Wakili (29’). L’entrée de Naciri donne du tonus à l’attaque des visiteurs qui sortent de leur réserve et exercent un pressing sur la défense des locaux. A la 45’, Lafkih aurait pu égaliser si ce n’est l’intervention énergique de Lahouasli. Sur un service lumineux d’Oggadi, Haki tire un boulet de canon, mais le gardien du CAYB éloigne la balle avec brio (50’). Les assauts successifs des Hrizis acculent les hommes de Taoussi à la défense. Suite à une attaque en force, les visiteurs déstabilisent la défense locale, ce qui permet au réserviste Naciri d’égaliser (64’). Piqués au vif, les Khouribguis veulent riposter, mais ils sont handicapés par un manque de fraîcheur physique flagrant.

Par ce match nul, le CAYB caracole à la troisième place avec 31 points au compteur, tandis que l’OCK patauge toujours dans la zone de turbulences avec 26 points dans l’escarcelle.