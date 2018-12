Le Bureau politique de l’USFP commémore l’anniversaire de l’assassinat de Omar Benjelloun

L’USFP commémore le 43ème anniversaire de l’assassinat d’un des leaders historiques du parti, Omar Benjelloun.

Fidèle à l’héritage du martyr et à son combat pour l’édification d’un Etat démocratique, moderniste et progressiste, le Bureau politique de l’USFP a appelé l’ensemble des responsables dans les instances du parti au niveau national et provincial à célébrer ce grand événement, source d’inspiration de leurs actions à travers la lutte démocratique institutionnelle, notamment au niveau des collectivités territoriales locales, régionales et provinciales.

Le Bureau politique a également exhorté les Ittihadies et Ittihadis à faire de décembre en cours un mois de réflexion et d’action à travers l’organisation de rencontres régionales regroupant l’ensemble des conseillers ittihadis. La programmation de ces rencontres régionales sera fixée en coordination avec les comités de travail régionaux issus du Bureau politique.