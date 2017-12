Le Bureau politique de l’USFP appelle à une participation massive à la marche du 10 décembre 2017

Suite à la décision inique hostile à tous les droits légitimes du peuple palestinien et de l’ensemble des peuples islamiques dont le peuple marocain ;

- Et en conformité avec les traditions militantes de l’USFP et de son soutien à la lutte de libération palestinienne menée en vue d’édifier son Etat national indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale ;

-Et en signe de fidélité à l’esprit commun des Marocains, Roi, gouvernement et peuple, soutenant la résistance héroïque des Palestiniens et particulièrement des Maqdissis en ces temps difficiles ;

- Et en vue d’exprimer fortement le refus de tout changement de la situation juridique et historique de la ville d’Al-Qods.

Le Bureau politique de l’USFP appelle tous les militants et militantes, ainsi que l’ensemble des sympathisants et du peuple marocain à apporter tout le soutien requis pour la réussite de toutes les formes d’expression de la colère des Marocains face à la folle décision de l’administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël en violation de toutes les lois et décisions internationales, tout en soutenant le colonialisme et l’expansionnisme de l’occupation israélienne.

Le Bureau politique exhorte les Marocains à participer massivement à la Marche de la colère qui aura lieu dimanche 10 décembre de 2017.

Tous pour Al-Qods

Tous pour la Palestine