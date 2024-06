Le Brésil a rejoint la «dynamique internationale» en faveur de l'initiative d’autonomie

La presse péruvienne a commenté la position exprimée, vendredi, par le Brésil qui s’est félicité des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain, soulignant que le géant sud-américain s’inscrit ainsi dans une «dynamique internationale» en faveur de la reconnaissance de l’initiative d’autonomie pour le Sahara comme solution réaliste à ce différend.



Ainsi, le quotidien «La Razon» écrit que le Brésil vient de se joindre à « plus de 110 pays (qui) ont soutenu ces dernières années l’initiative d'autonomie que le Maroc propose au Sahara comme seule solution réaliste et crédible à ce différend» régional.



L’auteur de l’article, Ricardo Sanchez Serra, relève que parmi ces pays figurent les «Etats-Unis, l’Espagne, l’Allemagne, ou encore la France et presque tous les pays arabes. De même, plus de 30 pays ont ouvert des consulats à Dakhla et Laâyoune, apportant leur appui au Maroc».



Pour le journal péruvien, ces pays ont «compris qu'il ne peut plus y avoir d'États en faillite dans le monde, comme le souhaite l'Algérie (…), où la population sahraouie est séquestrée à Tindouf et utilisée par le polisario comme chair à canon ».



«La Razon» ajoute que «le Brésil, et dernièrement le Japon, ont rejoint cette dynamique internationale de reconnaissance de la solution réaliste et sérieuse» présentée par le Royaume.



Pour sa part le site d’information «Guik», premier journal digital du Pérou, a écrit que la position brésilienne a été exprimée dans un communiqué conjoint, adopté à l'issue d’un entretien à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue brésilien, Mauro Vieira, qui est en visite officielle au Maroc.



Le site de la Fédération des journalistes péruviens «fpp.org.com» a lui aussi consacré un commentaire à la décision brésilienne, rappelant que ce pays, qui avait présidé le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2023, lors de l'adoption de la résolution 2703, vient de «réitérer son soutien aux efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain».