Le Benfica perquisitionné par la justice portugaise

Le Benfica Lisbonne a été perquisitionné lundi dans le cadre d'une enquête pour "corruption sportive" liée notamment au transfert de joueurs, a-t-on apprislundi auprès duministère public et du club de football le plus populaire du Portugal. Le Parquet général de la République a annoncé avoir mené près d'une trentaine de perquisitions y compris dans les locaux de deux clubs dans une enquête portant sur divers crimes économiques, dont la corruption et le blanchiment de capitaux. La justice enquête sur "des affaires de nature diverse, toutes liées au football professionnel", a indiqué le parquet dans un communiqué en évoquant "des partenariats de coopération sportive et financière", "l'acquisition de droits sportifs de joueurs par des clubs nationaux" ou encore "des prêts accordés (...) par un ressortissant de Singapour". D'après la chaîne portugaise TVI, le président duBenfica Luis FilipeVieira seraitla principale cible des autorités qui ont mené ces perquisitions afin de faire progresser des enquêtes déjà en cours. Toujoursselon cette télévision, la justice s'intéresse également aux transferts de troisjoueurslibyens passés parle Santa Clara. En dépit des affaires judiciaires qui ont terni son image, M. Vieira a été reconduit lemois dernier à la présidence du Benfica. En poste depuis 2003, l'homme d'affaires de 71 ans doit être jugé pour "obtention d'avantage indu" dans le cadre d'un procès pour corruption visant seize autres personnes, dont trois juges. M.Vieira a également étémis en examen pourfraude fiscale dans une enquête visant le club, qui a par ailleurs été impliqué dans d'autres affaires portant notamment sur des soupçons de matches truqués.