Le Bayern efface Schalke, Leipzig deuxième provisoire

Le Bayern Munich a consolidé son avance en tête de la Bundesliga en s'imposant 2 à 0 samedi lors de la quinzième journée sur la pelouse de Schalke 04 alors que son dauphin provisoire Leipzig a dominé le Werder Brême à l'extérieur 2-1. Les Bavarois, en grande forme après un mois de septembre hésitant, ont enchaîné, sans forcer leur talent, leur dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.



Leipzig, qui reste sur huit matches sans défaite, pointe à six longueurs. Fribourg et l'Union Berlin, qui devaient s'affronter dimanche, sont à 7 points tandis que l'Eintracht Francfort, qui devait se déplacer dimanche à Mayence, est 5e à 8 longueurs de la tête.



A Gelsenkirchen, dans le match des extrêmes où le leader affrontait la lanterne rouge, les hommes de Julian Nagelsmann ont su patienter avant de prendre le contrôle de la rencontre à la 38e minute, grâce à une superbe frappe de Serge Gnabry après un beau travail de Jamal Musiala.



"Jamal Musiala a de nouveau été à l'origine de deux buts. Il a joué une première mi-temps exceptionnelle et j'espère qu'il jouera encore mieux pendant la Coupe du monde et la deuxième partie de la saison (de Bundesliga)", a déclaré Nagelsmann à la télévision allemande. "Il a des pieds extrêmement vifs, comme des jambes de serpent - les rebonds semblent toujours atterrir devant ses pieds", a encore précisé l'entraîneur du Bayern au sujet du jeune international de la Mannschaft convoqué au Qatar.



A 19 ans et 259 jours, Musiala est devenu le plus jeune joueur du Bayern à totaliser 100 matchs de Bundesliga.



Au retour des vestiaires, le Rekordmeister, largement dominant (80% de possession du ballon en seconde période) et déjà en quête d'un onzième titre consécutif, a doublé la mise avec un but en contre signé Eric Choupo-Moting (52e).



Avec cette dixième défaite de la saison, le promu Schalke 04 emmené par son nouvel entraîneur Thomas Reis, nommé il y a deux semaines, est à la peine. Il reste dix-huitième et dernier, à cinq points du premier non relégable, le Herta Berlin, victorieux de Cologne (2-0).



Plus tôt dans la journée, le RB Leipzig avait confirmé son excellente forme depuis deux mois en s'imposant sur la pelouse du Werder Brême (2-1). Le club entraîné par Marco Rose, nommé le 8 septembre dernier après le renvoi de Domenico Tedesco, est monté provisoirement à la deuxième place du classement avec 28 points en attendant les matches de dimanche.



Largement dominé par Mönchengladbach (3-0) lors de la septième journée, le RB Leipzig a aligné depuis six victoires et deux matches nuls. Bien décalé dans la surface par Emil Forsberg, André Silva a ouvert le score pour les visiteurs à la treizième minute.



L'attaquant de 27 ans a été retenu par Fernando Santos parmi les 26 Portugais qui vont prendre part à la Coupe du monde, malgré un début de saison timoré.



Le Werder a égalisé à la 57e: la frappe de Christian Gross, déviée par Willi Orban, a trompé Janis Blaswich, le suppléant dans les buts de Leipzig de Peter Gulacsi, gravement blessé il y a un mois. Leipzig a su réagir grâce à Xaver Schlager.



Après une belle combinaison avec Silva, l'international autrichien, arrivé cet été, a inscrit son premier but sous les couleurs du club de la Saxe (2-1, 71e).



Christopher Nkunku, actuel meilleur buteur de la Bundesliga avec douze réalisations, est resté muet face au promu. Mais à huit jours du début du Mondial au Qatar, le Français, qui a joué tout le match, se satisfera d'avoir terminé la rencontre sans blessure, au-delà du retour au premier plan de son club.