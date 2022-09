Le Bayern dompte le Barça

Avantage Bayern! Pour ses retrouvailles avec Robert Lewandowski, le géant bavarois a dompté le FC Barcelone de son ancien buteur (2-0), mardi en Ligue des champions, alors que Liverpool, méconnaissable la semaine dernière, s'est ressaisi aux dépens de l'Ajax Amsterdam (2-1). Dans l'affiche de la soirée, le Bayern est venu à bout du Barça grâce au Français Lucas Hernandez (50e) et à Leroy Sané (54e), assommant son rival catalan qui n'avait pourtant pas démérité. La confrontation entre le Bayern et son ancien serial-buteur Lewandowski étaient très attendues: l'avant-centre polonais, transféré à Barcelone pour 45 M EUR à l'intersaison, a été plus applaudi que sifflé et il a raté la plus belle occasion du Barça, expédiant le ballon juste au-dessus alors qu'il était seul au point de penalty (18e). Mais c'est le Bayern qui a frappé, d'abord par Hernandez d'une tête piquée (50e), ensuite par Sané (54e), alors que la recrue munichoise Sadio Mané a été plutôt discrète. Suffisant pour faire plier Barcelone et pour placer le Bayern en tête du groupe (6 pts), trois longueurs devant le club catalan et l'Inter Milan, qui a rebondi aux dépens du Viktoria Plzen grâce à Edin Dzeko (20e) et Denzel Dumfries (70e). Soirée de surprises dans le groupe B: le FC Porto et l'Atlético Madrid, favoris du groupe, ont fini au tapis! Le Club Bruges a réussi l'exploit d'aller s'imposer largement au stade du Dragon (4-0) pour prendre les commandes de la poule avec deux victoires en deux matches (6 pts). Derrière, l'Atlético a fini par ployer (2-0) devant Leverkusen, sur des buts de Robert Andrich 84e et du Français Moussa Diaby (87e), et les deux adversaires se retrouvent au coude-à-coude au classement (3 pts chacun). Opération rachat réussie pour Liverpool: après leur lourde défaite inaugurale à Naples (4-1), les Reds ont réagi contre l'Ajax Amsterdam (2-1), se relançant dans le groupe A. A Anfield, l'équipe de Jürgen Klopp a pilonné la défense néerlandaise jusqu'à trouver la faille par Mohamed Salah, bien décalé sur l'aile droite (17e). Mais si ce but aurait dû libérer le club vice-champion d'Europe, en méforme en ce début de saison, l'Ajax a aussitôt égalisé grâce à une frappe surpuissante en lucarne de Mohammed Kudus (27e). Il a fallu attendre un but providentiel de Joel Matip (89e) pour libérer Anfield et relancer les Reds. En attendant l'autre match du groupe, Glasgow Rangers-Naples, repoussé à mercredi en raison de contraintes logistiques liées au décès de la reine Elizabeth II, Liverpool, l'Ajax et le Napoli sont ex-aequo en tête (3 pts). On attendait Tottenham comme favori d'un groupe D très ouvert mais c'est le Sporting Portugal qui a pris les commandes de la poule avec une victoire in extremis face aux Spurs (2-0). Paulinho (90e) et Arthur Gomes (90e+3) ont permis au club lisboète de prendre l'ascendant et d'engranger une deuxième victoire en autant de matches (6 pts). Rageant pour l'équipe d'Antonio Conte, qui avait pourtant réussi ses débuts contre Marseille (2-0) et se retrouve désormais deuxième du groupe, au coude-àcoude avec l'Eintracht Francfort, vainqueur 1-0 sur le terrain de l'OM. Le club tenant de la Ligue Europa, solide derrière et rapide en contre, l'a emporté au stade Vélodrome sur un but opportuniste de Jesper Lindstrom (43e), se relançant dans la course aux huitièmes après sa défaite inaugurale. Reste que l'Eintracht risque peut-être de nouvelles sanctions de l'UEFA après les débordements survenus dans un Vélodrome sous haute surveillance policière, avec des fumigènes jetés d'une tribune à l'autre et des saluts nazis observés de la part de supporters allemands...