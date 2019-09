Le Bayern annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice record pour 2018/19

Le Bayern Munich a dégagé un bénéfice net en hausse de 78% au titre de l'exercice 2018/2019, porté par un chiffre d'affaires "record" de 750,5 millions d'euros, a-t-il annoncé mercredi. Les revenus du stade et les droits TV ont contribué à ce résultat, tandis que les revenus du sponsoring ont atteint un nouveau sommet, a expliqué le directeur financier du Bayern Jan-Christian Dreesen dans un communiqué. Il a ajouté que le club avait réussi à "stabiliser ses revenus marketing, malgré la tendance à la baisse dans toute l'Europe"."Ces excellents résultats financiers sont d'autant plus étonnants que les Munichois ont certes gagné la Coupe d'Allemagne, mais ils ont été cette fois éliminés très tôt, en huitièmes de finale, de la lucrative Ligue des champions", commentait mercredi le journal économique Handelsblatt. Dans le détail, le chiffre d'affaires a progressé de 14,1%, passant de 657,4 millions d'euros à 750,4 millions en un an. Avant impôt, le bénéfice s'élève à 75,3 millions (46,2 la saison précédente), et après impôt à 52,5 millions d'euros (29,5 la saison précédente, soit une progression de 78%). Il s'agit pour le club de records absolus, précise le Bayern. Au niveau européen, le FC Barcelone approche du milliard de chiffre d'affaires, devançant le Real Madrid qui a annoncé 757 millions (hors transferts). Les résultats des mastodontes anglais ne sont pas encore connus. Sportivement, le Bayern Munich reste sur sept titres consécutifs de champion d'Allemagne, mais n'a plus remporté la Ligue des champions depuis 2013. M. Dreesen a admis qu'il sera difficile de faire mieux pour l'exercice en cours. Le club vient de dépenser cet été 143,5 millions pour acheter de nouveaux joueurs, pour un revenu des ventes de 54 millions. Et il existe toujours la possibilité d'acheter Philippe Coutinho en 2020 (actuellement en prêt avec option d'achat de 120 millions), ainsi que Leroy Sané, pour l'instant à Manchester City, pour une somme estimée à au moins 100 millions.