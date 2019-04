Le Barça sacré champion d’Espagne

Le FC Barcelone confisque la Liga! Vainqueur de Levante 1-0 grâce à l'inévitable Lionel Messi, le Barça a décroché samedi son 26e titre de champion d'Espagne, le huitième en onze ans, et prolongé l'ère triomphale initiée avec l'Argentin, sacré pour la dixième fois.

Pour la 35e journée, Messi était remplaçant au Camp Nou en prévision du choc européen de mercredi contre Liverpool. Lancé à la pause, le quintuple Ballon d'Or a décanté la rencontre d'un tir croisé (62e), permettant au Barça de conserver son titre et lançant son club vers un possible triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions, comme en 2009 et 2015.



De son côté, Le club de Rennes a remporté la Coupe de France, samedi au stade de France, en disposant aux tirs au but du Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre.

Rapidement menés 2 à 0, après deux magnifiques buts de Daniel Alves (13e) et Neymar (22e), les Bretons ont réagi en fin de première période grâce à un but contre-son-camp de Presnel Kimpembe (40e).

Les hommes de Julien Stéphan ont profité d'un corner pour égaliser grâce à une tête de Mexer (66e), en seconde période.

Aucun but n'a ensuite été marqué entre les deux équipes et le sort de la rencontre a été décidé aux tirs au but: après cinq tentatives réussies de chaque côté, Ismaïla Sarr a inscrit son tir au but, et poussé Christopher Nkunku, à la faute, permettant à Rennes de s'imposer 6 à 5.

Cette victoire met fin à 48 ans de disette pour le club de Rennes, dont le dernier trophée, remporté en 1971, était justement une Coupe de France.